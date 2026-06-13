Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

De hoge temperaturen spelen een cruciale rol in enkele wedstrijden. Zo kan de temperatuur in Seattle maandag oplopen tot zo'n 33 graden.

Maandag staat de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het programma. Om 21.00 uur Belgische tijd neemt België het op tegen Egypte in de eerste groepswedstrijd van groep G.

Voordeel voor Egypte

De weersvoorspellingen voor die dag zijn niet direct in het voordeel van de Rode Duivels. De temperaturen lopen op tot 33 graden. Iets wat de Egyptenaren meer gewend zijn dan de Belgen.

Voor de Egyptische spelers zijn temperaturen boven de 30 graden geen uitzondering. In grote delen van Egypte lopen de temperaturen tijdens de zomermaanden regelmatig op tot 35 à 40 graden.

Toen de Rode Duivels aankwamen in Seattle gaf het kwik slechts 14 graden aan, een iets aangenamere temperatuur dus. Maar hoe kan je voorbereid zijn op zulke hoge temperaturen? De Belgische voetbalbond heeft alvast een plan.

Verschillende nationale ploegen maken gebruik van wetenschappelijke begeleiding om spelers zo goed mogelijk aan de omstandigheden te laten wennen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar voeding en hydratatie, maar ook naar de manier waarop het lichaam reageert op warmte.





Opwarmen na de training

De Rode Duivels moeten na de training even "opwarmen" in de sauna of de jacuzzi. Niet om te genieten en te ontspannen, maar wel om het lichaam voor te bereiden op die extreme hitte.

De spelers zien alvast geen probleem bij deze hitte. “Ik speel in Spanje”, klonk het bij Thibaut Courtois die de hoge temperaturen al gewend is geworden onder de Spaanse zon in Madrid.

"Ik zal me goed moeten insmeren"

“Het belangrijkste maandag is ons niveau, niet de temperatuur”, klonk het bij Saelemaekers bij HLN. Ook Axel Witsel ziet geen negativiteit in het warme weer: “Ik heb liever zon dan regen.” Debutant Seys kon erom lachen: “Ik zal me goed moeten insmeren.”

De Rode Duivels lijken dus niet onder de indruk van de voorspelde hitte. Maandag zal blijken of de voorbereidingen van de Belgische voetbalbond hun vruchten afwerpen en of België met een overwinning aan het WK kan beginnen.