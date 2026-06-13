Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

De shirts van de Rode Duivels zijn een wereldwijd gespreksonderwerp. De meningen over die shirts zijn verdeeld.

Traditioneel gezien zijn de uitshirts van de Rode Duivels steeds "speciaal". Zo was de vorige uittenue van België een knipoog naar het stripicoon Kuifje van Hergé. De blauwe shirt met bruine broek en witte sokken was op z'n minst opvallend te noemen.

Ode aan Magritte

Ook met de nieuwe shirts brengen de Rode Duivels ode aan een Belgisch icoon. Kunstschilder René Magritte werd in de kijker gezet. Op de uitshirts van België is het werk La Voix des Airs ("De Stem van de Lucht").

Ook de binnenkant van het shirt hint naar Magritte. Aan de binnenkant van de kraag staat de tekst "Ceci n'est pas un maillot" ("Dit is geen shirt") te lezen. Een duidelijke hint naar een van de bekendste werken van Magritte: "Ceci n'est pas une pipe".

Meunier is fan

Rode Duivel Thomas Meunier is alleszins fan van het shirt. “Het is een artistiek truitje en dat is ook waarom ik er zo van hou”, sprak Meunier bij Het Laatste Nieuws. “Het is belangrijk om erbovenuit te steken. Ons klassieke shirt is natuurlijk ook mooi, maar dit is echt speciaal.”

Ook Amerikaanse zender ESPN is fan van het shirt. ESPN rangschikte alle 105 shirts die op het WK gedragen zullen worden en gaf het uitshirt van de Rode Duivels een knappe negende plaats: “Het ontwerp bestaat uit een abstract, pastelroze en blauw patroon dat zowel de ‘B’ uit het embleem als de zilveren bolvormen van Magritte (1928) integreert. Magnifique.”





"Nagel op de kop"

Naast ESPN was ook The Athletic zot van het uitshirt: "België heeft de traditie om de nagel op de kop te tikken bij hun uitshirts", schreef The Athletic. "Je moet de achtergrond zelfs niet weten om de pracht van dit shirt te bewonderen. Well done, Adidas.”

Het Franse 20 minutes sprak zelfs over een “Echt uitzonderlijk” shirt. “Het lichtblauw en roze eerbetoon aan René Magritte omvat elementen van surrealisme en voetbal, met op de kraag: ‘Ceci n’est pas un maillot’. Echt knap.”

Zelfs de gerenommeerde krant, The New York Times, is fan van de shirts. “Laat ons hopen dat ze dit shirt meer dan eens uit de kast halen”, stond te lezen in de Amerikaanse krant. “Dit is mijn favoriete shirt van ze allemaal. En hun thuistenue is ook erg leuk. Meer een T-shirt dan een sporttruitje.”

De meest opvallende mening komt misschien wel uit het Britse The Independent. “Het is opzichtig, maar op een goede manier. Het komt in de buurt van afschuwelijk, maar wij zijn er dol op.”

"Geen voetbaltruitje, maar een kinderpyjama"

Al zijn niet alle meningen positief. Het Britse The Observer spreekt zelfs over een "kinderpyjama". “Nee, nee en nog eens nee, voor deze vreselijke psychedelische bubbelplastic. Dit is geen voetbaltruitje, maar een kinderpyjama.”

Een andere Britse krant, The Mirror, spreekt ook niet al te positief over het shirt. “Het Belgische truitje is felgekleurd en opvallend, maar toont ook veel overeenkomsten met eerdere ontwerpen”, staat er te lezen. De Britse krant breekt het shirt niet af, maar spreekt ook niet vol lof.