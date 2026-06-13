Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan
Foto: © photonews

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De voetballer Luka Modric lijkt stilaan aan de laatste rechte lijn van zijn indrukwekkende carrière begonnen. De Kroatische middenvelder verruilde afgelopen zomer Real Madrid voor AC Milan, maar het verhaal tussen de Spaanse grootmacht en één van haar grootste iconen zou nog lang niet voorbij zijn.

Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolo Schira mikt Modric momenteel op een afscheid van het profvoetbal na het WK van 2026. Een officiële bevestiging is er voorlopig niet, maar binnen de voetbalwereld groeit het gevoel dat het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico het laatste grote hoofdstuk wordt van een uitzonderlijke loopbaan.

Terug naar Real Madrid in een andere functie

Voor Real Madrid-supporters hoeft dat echter geen definitief afscheid te betekenen. Steeds meer signalen wijzen erop dat de Koninklijke de deur openhoudt voor een terugkeer van Modric in een andere functie. De Kroaat geniet nog altijd een enorme status binnen de club en wordt gezien als één van de bepalende figuren van de meest succesvolle periode uit de recente geschiedenis van Real Madrid.

Toen Modric in 2012 overkwam van Tottenham Hotspur waren er nog twijfels. Die verdwenen echter razendsnel. Wat volgde was een carrière van 13 seizoenen die zijn plaats in de geschiedenisboeken definitief veiligstelde. Met talloze landstitels, Champions League-trofeeën en individuele onderscheidingen groeide hij uit tot één van de beste middenvelders van zijn generatie.

Maar cijfers en prijzen vertellen niet het hele verhaal. Bij Real Madrid werd Modric het gezicht van elegantie, professionalisme en leiderschap. Een speler die zelden op de voorgrond trad, maar in de grootste wedstrijden telkens opnieuw beslissend kon zijn. Zijn invloed reikte veel verder dan wat op het scorebord verscheen.

Einde van een grandioze carrière

Dat verklaart ook waarom een terugkeer na zijn actieve carrière zo logisch aanvoelt. Real Madrid kiest de voorbije jaren steeds vaker voor ex-spelers die de cultuur en waarden van de club begrijpen. Modric past perfect in dat plaatje.

Of dat straks als ambassadeur, adviseur of in een sportieve functie zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk. Maar binnen de club lijkt niemand eraan te twijfelen dat zijn ervaring en uitstraling ook na zijn spelersloopbaan van grote waarde kunnen zijn.

Eerst wacht nog één laatste missie: het WK van 2026 met Kroatië. Daarna zou een legendarische carrière kunnen eindigen. Maar dat hij in het voetbal blijft, staat zo goed als vast;

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