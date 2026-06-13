'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

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Christian Burgess heeft niet bijgetekend bij Union SG en is nu transfervrij. De 34-jarige Engelse verdediger geniet belangstelling van KAA Gent, dat naar verluidt al een eerste concreet voorstel heeft gedaan aan de Londenaar en zijn entourage.