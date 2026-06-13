Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

Christian Burgess heeft via een laatste post op Instagram afscheid genomen van de supporters van Union Saint-Gilloise. De Engelse verdediger heeft alles meegemaakt in het Dudenpark en vertrekt met veel emotie. KAA Gent ligt op de loer.

'Waar moet ik beginnen?' zal Christian Burgess gedacht hebben op het moment dat hij afscheid nam van deze club, waar hij bij zijn komst in 2020 wellicht niet zo veel van had durven dromen. Een week nadat zijn vertrek bekendgemaakt werd en hij alles wat heeft laten bezinken, plaatste de Union-kapitein een lange post op zijn Instagram-account, met maar liefst 20 foto's.

Van de eerste beelden uit zijn allereerste wedstrijd in België in Deinze (toen jongens als Marcel Mehlem, Mathias Fixelles of Aron Sigurdarson nog aan zijn zijde stonden) tot zijn laatste gloriemomenten in Vorst: Burgess haalde al zijn Union-herinneringen nog eens boven. Die met Sébastien Pocognoli eerst als ploegmaat en later als coach, die van zijn duel - enkele jaren geleden nog ondenkbaar - met Harry Kane in München. En nog zoveel andere.

Burgess won alles met Union

"Het is niet makkelijk om zes jaar in twintig foto's te vatten, maar ik heb mijn best gedaan. Van mijn allereerste match, de titel in tweede klasse, mijn debuut in de Jupiler Pro League, een onvergetelijk eerste seizoen bij de elite gevolgd door Europese avonturen, twee bekerzeges en de titel: 262 wedstrijden later is dit hoofdstuk afgesloten", opent hij, duidelijk met de nodige emotie.

"Woorden kunnen niet samenvatten wat deze periode van mijn leven voor mij betekend heeft. Ik heb er meer dan een week over gedaan om deze post te schrijven en alle foto's in mijn filmrol brachten zóveel herinneringen terug die ik vergeten was. Wat een bijzondere groep mensen met wie ik het plezier had om samen te werken: spelers die kwamen en gingen, de staff die mij met open armen ontving en er vandaag nog steeds is, en ook zij die hier passeerden... jullie hebben allemaal mee een ongelooflijke reis gemaakt die niemand ooit zo had kunnen uittekenen. Ik heb van elke minuut genoten", gaat Burgess verder.





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De kapitein vergat ook de Union-aanhang niet te bedanken: "Aan de supporters die tijdens Covid een pyrospektakel opvoerden om ons richting de derby van de zwanze te sturen en mij sindsdien gesteund hebben: jullie zijn het hart en de ziel van deze club en dat is precies wat haar zo speciaal maakt. Bedankt voor de liefde die jullie mij hebben getoond, dat is wat vertrekken zo moeilijk maakte. Bedankt aan het bestuur dat mij naar deze club haalde en mij dit avontuur liet beleven - en wat voor een avontuur is het geweest. Ik kwam alleen, maar ik vertrek met twee families. De mijne én als lid van die van jullie. Tot snel, Christian."

Het duurde niet lang voor er meerdere (ex-)ploegmaats reageerden onder zijn post om hem te eren. Cameron Puertas liet onder meer een berichtje achter, net als Siebe Van der Heyden. Die laatste heeft nooit onder stoelen of banken gestoken hoe belangrijk Burgess is geweest in zijn ontwikkeling en in het aanleren van alle kneepjes van het vak... en ze zouden trouwens wel eens snel opnieuw herenigd kunnen worden bij KAA Gent.