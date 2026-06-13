Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christian Burgess heeft via een laatste post op Instagram afscheid genomen van de supporters van Union Saint-Gilloise. De Engelse verdediger heeft alles meegemaakt in het Dudenpark en vertrekt met veel emotie. KAA Gent ligt op de loer.

'Waar moet ik beginnen?' zal Christian Burgess gedacht hebben op het moment dat hij afscheid nam van deze club, waar hij bij zijn komst in 2020 wellicht niet zo veel van had durven dromen. Een week nadat zijn vertrek bekendgemaakt werd en hij alles wat heeft laten bezinken, plaatste de Union-kapitein een lange post op zijn Instagram-account, met maar liefst 20 foto's.

Van de eerste beelden uit zijn allereerste wedstrijd in België in Deinze (toen jongens als Marcel Mehlem, Mathias Fixelles of Aron Sigurdarson nog aan zijn zijde stonden) tot zijn laatste gloriemomenten in Vorst: Burgess haalde al zijn Union-herinneringen nog eens boven. Die met Sébastien Pocognoli eerst als ploegmaat en later als coach, die van zijn duel - enkele jaren geleden nog ondenkbaar - met Harry Kane in München. En nog zoveel andere.

Burgess won alles met Union

"Het is niet makkelijk om zes jaar in twintig foto's te vatten, maar ik heb mijn best gedaan. Van mijn allereerste match, de titel in tweede klasse, mijn debuut in de Jupiler Pro League, een onvergetelijk eerste seizoen bij de elite gevolgd door Europese avonturen, twee bekerzeges en de titel: 262 wedstrijden later is dit hoofdstuk afgesloten", opent hij, duidelijk met de nodige emotie.

"Woorden kunnen niet samenvatten wat deze periode van mijn leven voor mij betekend heeft. Ik heb er meer dan een week over gedaan om deze post te schrijven en alle foto's in mijn filmrol brachten zóveel herinneringen terug die ik vergeten was. Wat een bijzondere groep mensen met wie ik het plezier had om samen te werken: spelers die kwamen en gingen, de staff die mij met open armen ontving en er vandaag nog steeds is, en ook zij die hier passeerden... jullie hebben allemaal mee een ongelooflijke reis gemaakt die niemand ooit zo had kunnen uittekenen. Ik heb van elke minuut genoten", gaat Burgess verder.



Lees ook... Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

De kapitein vergat ook de Union-aanhang niet te bedanken: "Aan de supporters die tijdens Covid een pyrospektakel opvoerden om ons richting de derby van de zwanze te sturen en mij sindsdien gesteund hebben: jullie zijn het hart en de ziel van deze club en dat is precies wat haar zo speciaal maakt. Bedankt voor de liefde die jullie mij hebben getoond, dat is wat vertrekken zo moeilijk maakte. Bedankt aan het bestuur dat mij naar deze club haalde en mij dit avontuur liet beleven - en wat voor een avontuur is het geweest. Ik kwam alleen, maar ik vertrek met twee families. De mijne én als lid van die van jullie. Tot snel, Christian."

Het duurde niet lang voor er meerdere (ex-)ploegmaats reageerden onder zijn post om hem te eren. Cameron Puertas liet onder meer een berichtje achter, net als Siebe Van der Heyden. Die laatste heeft nooit onder stoelen of banken gestoken hoe belangrijk Burgess is geweest in zijn ontwikkeling en in het aanleren van alle kneepjes van het vak... en ze zouden trouwens wel eens snel opnieuw herenigd kunnen worden bij KAA Gent.

 
 
 
 
 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG
Christian Burgess

Meer nieuws

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

23:30
3
WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

11:24
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

11:20
1
Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

14:30
33
'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Trossard

10:30
Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

10:30
1
Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

10:00
3
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

09:00
7
'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

08:30
9
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

08:00
1
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

07:30
2
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

07:00
3
Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

06:30
Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

06:00
Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

23:00
Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

22:58
3
Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

22:30
KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

21:30
Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

22:00
Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

20:30
Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

20:45
7
Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

19:50
2
Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

19:30
Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

18:00
WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

19:13
2
Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

19:00
4
'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

18:30
2
'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

17:30
14
"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen Analyse

"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen

17:00
2
DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

16:30
4
Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..." Interview

Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..."

16:00
Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

15:30
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

15:00
'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

15:00
UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

14:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

De pirre De pirre over Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen' King of Highbury King of Highbury over 'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke storfstievel storfstievel over Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard rinus michels rinus michels over "Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland rinus michels rinus michels over Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits Cul-de-sac Cul-de-sac over Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK! FELIX25 FELIX25 over Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved