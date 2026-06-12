Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'
Foto: © photonews

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Christian Burgess heeft niet bijgetekend bij Union SG en is nu transfervrij. De 34-jarige Engelse verdediger geniet belangstelling van KAA Gent, dat naar verluidt al een eerste concreet voorstel heeft gedaan aan de Londenaar en zijn entourage.

Christian Burgess is een echt clubicoon van de Brusselaars. De Engelsman kwam in 2020 over van Portsmouth en was samen met Guillaume François de laatste speler van Union Saint-Gilloise die de promotie van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League nog had meegemaakt. Beiden nemen nu dus afscheid van de club.

De Londenaar groeide uit tot een vaste waarde in de Union-defensie en behield zijn basisplaats, ongeacht welke trainer er aan het roer stond in het Dudenpark. Christian Burgess speelde 262 officiële wedstrijden voor Union Saint-Gilloise (18 goals, 9 assists), waaronder een dertigtal op het Europese toneel.

Christian Burgess nam afscheid van Union SG

Zijn contract liep af op 30 juni, maar de 34-jarige centrale verdediger kreeg geen contractverlenging. Als kapitein sinds het vertrek van Anthony Moris sloeg Burgess dus de bladzijde om en nam hij na de laatste match van het seizoen afscheid van zijn ploegmaats.

Toch zou hij volgend seizoen opnieuw kunnen opduiken tegenover de Brusselaars, maar dan als tegenstander. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zet KAA Gent immers stevig door om de centrale verdediger in huis te halen.



Er zou al een concreet voorstel van de Buffalo’s op tafel liggen bij Burgess en zijn entourage, terwijl ook andere buitenlandse clubs hun interesse hebben laten blijken. De Engelsman wordt door Rik De Mil gezien als een mogelijke topaanwinst.

Christian Burgess van Union SG naar KAA Gent?

Hij zou voor extra defensieve stabiliteit kunnen en moeten zorgen bij de Buffalo's. Bovendien zou hij er naast Siebe Van Der Heyden kunnen gaan spelen en zo opnieuw iemand tegenkomen die hij nog kan kennen van bij Union SG.

Burgess zelf leek altijd al de voorkeur te geven aan een verlengd verblijf in ons land. Zijn kinderen gaan hier naar school en hij leek zelfs de Belgische nationaliteit te overwegen een paar maanden geleden. Hij voelt zich hier duidelijk goed en dus liggen er mogelijkheden voor Gent ...

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