Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

Na een seizoen waarin het veel te vaak tegen de stroom moest inroeien, lijkt Cercle Brugge vastberaden om deze zomer andere accenten te leggen. De Vereniging wil opnieuw een ploeg bouwen die moeilijk te bespelen is, meer leiderschap uitstraalt en minder afhankelijk is van grillige prestaties.

Daarbij kwam het uit bij een speler die de Belgische velden door en door kent. Volgens verschillende berichten in Afrika staat Lazare Amani dicht bij een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Enkel nog medische keuring?

De Ivoriaanse middenvelder zou op een zucht van een akkoord met Cercle Brugge staan. Enkel de laatste details en een medische keuring zouden de overgang nog scheiden van een officiële bevestiging.

Voor Cercle zou het geen spectaculaire transfer zijn, maar wel eentje die perfect past binnen wat de club vandaag nodig heeft. Amani brengt ervaring, maturiteit en een stevige portie Belgische competitiekennis mee. Dat zijn eigenschappen die de Vereniging vorig seizoen soms miste in moeilijke momenten.

De inmiddels 28-jarige middenvelder bouwde in België een stevige reputatie op. Na passages bij Eupen en Charleroi brak hij vooral door bij Union Saint-Gilloise, waar hij uitgroeide tot een belangrijke schakel in de succesjaren van de Brusselaars. Met zijn werkkracht, loopvermogen en tactische discipline was hij één van de spelers die het Union-verhaal mee vorm gaf.

Ervaring en loopvermogen

Nadien volgde een minder succesvolle periode. Amani trok naar Standard, maar kon daar nooit helemaal zijn stempel drukken. Vervolgens koos hij voor een avontuur bij het Griekse Kifisia, waar hij opnieuw speelminuten verzamelde, zonder echt in de schijnwerpers te lopen.



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Nu lonkt dus een terugkeer naar België. En misschien komt die wel op het juiste moment voor beide partijen. Cercle Brugge zoekt immers spelers die meteen inzetbaar zijn en de groep kunnen helpen groeien. Amani hoeft niet meer te leren wat de Jupiler Pro League inhoudt. Hij kent het ritme, de intensiteit en de verwachtingen.

Als de laatste formaliteiten worden afgewerkt, zou hij in Brugge een contract voor twee seizoenen kunnen ondertekenen.

