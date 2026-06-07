Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Antwerp, Gent en Anderlecht roeren zich na supportersgeweld: "Wetgeving aanpassen"
Foto: © photonews

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Het blijft een probleem in het Belgisch voetbal: het geweld in de stadions. En dus is de vraag eens te meer: wat moet er nu eigenlijk aan gebeuren? De bestuurders van de topclubs hebben er wel een opvallende mening over, zoveel is duidelijk.

Ook dit seizoen was het weer meermaals raak op en vooral rond de Belgische voetbalvelden, met heel wat onmin langs alle kanten. En dus is de vraag eens te meer: hoe moet het toch verder met het voetbalgeweld in ons land?

Ook de bestuurders van de grote clubs zien het met lede ogen en zien dat ze soms ook gewoon machteloos zijn in het verhaal. Sven Jaecques ziet dat de clubs ook hun verantwoordelijkheid dragen en moeten dragen daarin.

Alles begint bij de clubs

“Eerlijk is eerlijk: het begint bij ons als clubs. Als wij niet collectief gaan durven zeggen: ‘Tot hier en niet verder, dit is de absolute grens van wat we nog tolereren van supporters’, dan verandert er niks", geeft hij aan in Het Laatste Nieuws.

"Maar het blijft een moeilijk onderwerp. Ook als een club alles doet wat binnen haar vermogen ligt, kunnen de fans zich misdragen.” Waarop Sam Baro meteen inpikte: "En dan gaat de boetepot telkens open, voor incidenten waar je werkelijk niks aan kunt doen. Je staat als clubbestuurder vaak volstrekt machteloos. En als je besluit om echt streng op te treden tegen bepaalde supportersgroeperingen, dan zijn ze de week nadien nog feller. Dat is een moeilijk evenwicht."

Moeten er wetten veranderd worden?

Bij RSC Anderlecht is het CEO Bornauw die zich roert: "We moeten dat doen met stewards en vrijwilligers. Die mensen hebben niet de daadkracht, de professionele opleiding, de tools of de wettelijke bevoegdheid om fysiek in te grijpen. Zolang de politie daar binnen de muren geen proactieve rol in gaat nemen, blijft dit een onoplosbaar probleem."

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Hij verwijt het de politie niet, maar ziet geen wetgevend kader. De lokale politie wordt via gemeentetaksen nochtans ook van financiën voorzien. "De enige kortetermijnoplossing die ik zie, is dat de bevoegdheid van de politie naar een federaal niveau wordt getrokken, met reële verantwoordelijkheid en mandaat bínnen het stadion. En daarvoor moeten er dringend een aantal wetten veranderd worden door de overheid."

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