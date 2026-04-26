Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Daan Blockx
Met het verlies tegen STVV blijft KV Mechelen steken op de laatste plaats in de Champions Play-offs. De coach van Mechelen, Fred Vanderbiest, is niet tevreden.

Het werd zaterdagnamiddag 1-4 Achter de Kazerne. Bouke Boersma zette KV Mechelen na 26 minuten op voorsprong tegen STVV, maar de Kanaries konden de wedstrijd nog helemaal omdraaien.

De gelijkmaker kwam er via Joedrick Pupe nadat KV Mechelen-doelman Nacho Miras zijn voorzet volledig verkeerd inschatte en in eigen doel tikte. Na rust maakte STVV er nog drie extra om zo de 1-4-eindstand op het bord te zetten.

"We hadden alles onder controle"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest was na de wedstrijd niet tevreden over zijn spelers: "We hadden alles onder controle in de eerste helft en toen gaven we uit het niets een goal weg. We hadden misschien zelfs op een 2-0-voorsprong moeten staan", sprak Vanderbiest bij Sporza.

1 op 15

"Maar week na week maken wij een fout in de play-offs, individueel of als ploeg, en laten we het mentaal los. Dat is niet oké," vulde Vanderbiest aan. KV Mechelen pakt 1 op 15 in de Champions Play-offs.

"We waren 15 minuten de pedalen kwijt en zij scoorden een derde en vierde keer. Het gaat over efficiëntie in beide boxen," analyseerde Vanderbiest. "Ik stel me vragen bij de keuzes die we maken en de mentale weerbaarheid. 1 op 15 is niet genoeg, ook al hebben wij niet de meest kwaliteitsvolle of grootste kern. We hadden er wel meer van verwacht, er is wel ontgoocheling."

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

