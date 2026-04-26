Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Met het verlies tegen STVV blijft KV Mechelen steken op de laatste plaats in de Champions Play-offs. De coach van Mechelen, Fred Vanderbiest, is niet tevreden.

Het werd zaterdagnamiddag 1-4 Achter de Kazerne. Bouke Boersma zette KV Mechelen na 26 minuten op voorsprong tegen STVV, maar de Kanaries konden de wedstrijd nog helemaal omdraaien.

De gelijkmaker kwam er via Joedrick Pupe nadat KV Mechelen-doelman Nacho Miras zijn voorzet volledig verkeerd inschatte en in eigen doel tikte. Na rust maakte STVV er nog drie extra om zo de 1-4-eindstand op het bord te zetten.

"We hadden alles onder controle"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest was na de wedstrijd niet tevreden over zijn spelers: "We hadden alles onder controle in de eerste helft en toen gaven we uit het niets een goal weg. We hadden misschien zelfs op een 2-0-voorsprong moeten staan", sprak Vanderbiest bij Sporza.

1 op 15

"Maar week na week maken wij een fout in de play-offs, individueel of als ploeg, en laten we het mentaal los. Dat is niet oké," vulde Vanderbiest aan. KV Mechelen pakt 1 op 15 in de Champions Play-offs.

Lees ook... Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"›

"We waren 15 minuten de pedalen kwijt en zij scoorden een derde en vierde keer. Het gaat over efficiëntie in beide boxen," analyseerde Vanderbiest. "Ik stel me vragen bij de keuzes die we maken en de mentale weerbaarheid. 1 op 15 is niet genoeg, ook al hebben wij niet de meest kwaliteitsvolle of grootste kern. We hadden er wel meer van verwacht, er is wel ontgoocheling."