Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Bij Westerlo bleef de frustratie na de nederlaag tegen Antwerp niet beperkt tot de rode kaart voor Emin Bayram. Ook wat er tijdens de rust gebeurde, dreigt nog een stevig staartje te krijgen.

Westerlo voelt zich bestolen na de 2-4-nederlaag tegen Antwerp. Na 10 minuten spelen moest Emin Bayram van het veld met een rode kaart. Dit na een discutabele VAR-interventie.

De Turkse verdediger tikte Janssen aan met een licht contact waarna de Nederlander gretig neerging. Bayram kreeg eerst geel en Westerlo een fout tegen, maar daar stopte het niet. De VAR greep in en riep Nicolas Laforge naar het scherm.

Ophef in de catacomben na veelbesproken rode kaart voor Westerlo

Hij kwam terug op zijn beslissing en besloot om Bayram rood te geven. Vincent Janssen vond het een duidelijke en terechte rode kaart, bij Westerlo vindt niemand dat. Dat maakten ze ook duidelijk tijdens de rust.

Volgens Sporza gingen een aantal Westerlo-figuren, inclusief de vice-voorzitter Hasan Cetinkaya, "fel tekeer" tegen scheidsrechter Laforge. Dit bleek een serieuze impact te hebben gehad op de ref.

Hij zou zo'n 24 minuten nodig hebben gehad vooraleer hij de tweede helft opnieuw op gang kon trappen. Nu blijft het afwachten of dit incident nog een staartje krijgt.