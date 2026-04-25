"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

Adriano Bertaccini en RSC Anderlecht, het leek een match made in heaven. Maar de voormalige goalgetter van STVV heeft geen gemakkelijk eerste seizoen in Brussel achter de rug.

Transfer van Adriano Bertaccini naar Anderlecht

Bij STVV knalde Adriano Bertaccini de ballen er ongelofelijk vaak in. Een transfer naar RSC Anderlecht volgde, maar de doelpunten kwamen niet zo vlot zoals iedereen verwacht had.

Een floptransfer kun je het zeker niet noemen, maar de omstandigheden waren bijzonder moeilijk. Een goede maand geleden ging het weer helemaal mis voor Bertaccini.

Rode kaart tegen KV Mechelen

Hij kreeg een rode kaart en dat luidde de nederlaag tegen KV Mechelen in. “Hij was daar kapot van”, vertelt Marie Moreale, de echtgenote van Bertaccini, in een interview met Het Laatste Nieuws. En wat volgde was niet fraai.

“We werden online overspoeld door haatberichten, ik vond dat verschrikkelijk. In ons gezicht is iedereen vriendelijk, maar online kennen mensen geen grenzen meer. Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep”, aldus Marie.



Soms heeft ze het echt moeilijk met de kritiek die er komt. In de tribunes, maar ook online. “Je mag hem als speler minder vinden, maar ons de lelijkste dingen naar het hoofd slingeren, dat is respectloos. Ik heb ze verwijderd voor hij ze kon zien”, besluit ze.