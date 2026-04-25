Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Het WK in Qatar blijft voor eeuwig en altijd overgoten door alle miserie tussen de Rode Duivels. Maar Jan Vertonghen doet nu vele jaren later toch een ander verhaal.

Problemen op WK in Qatar

Ruzie tussen de Rode Duivels in de kleedkamer. Dat verhaal ging via de Franse pers de hele wereld rond, maar voor Jan Vertonghen mag dat allemaal met een bakje zout genomen worden.

“Ik kan nu zeggen: die zogenaamde zware clash in de kleedkamer waarover L’Equipe toen schreef: da’s nooit zo gebeurd”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Maar daar bleef het niet bij.

Vertonghen zou er ook stevig in de clinch gegaan zijn met Eden Hazard, na een uitspraak over de trage defensie bij de Rode Duivels, toen op het WK in Qatar.

Snelheid van de verdediging

“Wel, ik voelde me toen zeker aangesproken. Ik vond dat geen goeie opmerking van Eden omdat dat de kritiek die er al was voedde. Maar ik heb daar snel met hem over gesproken en dat is vlug uitgeklaard op zijn Edens”, gaat hij verder.

Vertonghen geeft grif toe dat de kritiek op de snelheid van de verdediging toen niet onterecht was, al was het ook wel gemakkelijk van de pers om dat breed uit te smeren.

“De problemen op dat wereldkampioenschap lagen toen wel wat dieper dan dat”, besluit Vertonghen. Het fijne van alles zullen we niet weten. Misschien komt dat nog, als de Rode Duivels van toen hun memoires beginnen te schrijven.

