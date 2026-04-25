De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wie Gennaro Gattuso zal opvolgen als bondscoach van Italië, blijft voorlopig de grote vraag. Er zal in elk geval flink wat moed nodig zijn om alles weer op te bouwen na het fiasco van afgelopen maart.

Italië beleeft een crisis die bijna ongezien is. In maart werd de Squadra Azzurra in de barrages uitgeschakeld voor het WK 2026, waardoor het voor de derde keer op rij het WK zal missen. Zelfs de Europese titel van 2021 kan de pijn van zo’n fiasco niet verzachten. Intussen verdwenen ook bondscoach Gennaro Gattuso en bondsvoorzitter Gabriele Gravina van het toneel.

De grote vraag is nu: wie wil deze nationale ploeg nog overnemen? Bijna alles lijkt heropgebouwd te moeten worden, en Italië zoekt al jaren vruchteloos naar een nieuwe talentvolle generatie sinds het EK 2020, dat nog werd gewonnen dankzij de laatste flitsen van een oudere lichting.

Er zijn al verschillende namen genoemd, meestal Italiaanse coaches. Een van de meest geloofwaardige kandidaten leek Antonio Conte, de huidige trainer van Napoli. Maar La Gazzetta dello Sport komt nu met een veel verrassender piste: Pep Guardiola.

Guardiola bondscoach van Italië?

Momenteel is Guardiola uiteraard nog trainer van Manchester City, en opnieuw lijkt hij met de club op weg naar een klein mirakel in de titelstrijd. Toch duikt elk jaar opnieuw de vraag op of hij niet aan zijn laatste hoofdstuk in Engeland bezig is.

Volgens de bekende Italiaanse sportkrant zou het idee om bondscoach van Italië te worden hem niet onverschillig laten, mocht hij vertrekken. Guardiola heeft ook een band met Italië: hij speelde in de Serie A voor Brescia en AS Roma, al was dat niet de meest succesvolle periode uit zijn carrière. Zijn passage werd onder meer overschaduwd door een dopingzaak die toen zwaar op hem woog.

Heeft de Italiaanse bond al contact opgenomen? Niet noodzakelijk. Maar La Gazzetta beweert wel dat Guardiola zou luisteren als er een voorstel komt. Met zijn status zal de Catalaan ongetwijfeld lucratievere aanbiedingen kunnen krijgen, maar deze piste zou vooral een romantische uitdaging zijn: een groot voetballand weer recht helpen na een zware inzinking op het internationale toneel.

De Italiaanse krant voegt er wel aan toe dat sponsors eventueel zouden kunnen helpen om zo’n loon te dragen, en dat Guardiola al langer met het idee speelt om ooit een nationale ploeg te leiden, als afwisseling na meer dan tien jaar Premier League. Dus wie weet…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
FA Cup
FA Cup Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester City
Southampton

Meer nieuws

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Play-offs - Finale
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina P1-1 Italië Italië
Kosovo Kosovo 0-1 Turkije Turkije
Tsjechië Tsjechië P2-2 Denemarken Denemarken
Zweden Zweden 3-2 Polen Polen

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe" Karnaval Karnaval over Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen" André Coenen André Coenen over 📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen Andreas2962 Andreas2962 over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto JaKu JaKu over Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto Real09 Real09 over Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf storfstievel storfstievel over Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved