De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Wie Gennaro Gattuso zal opvolgen als bondscoach van Italië, blijft voorlopig de grote vraag. Er zal in elk geval flink wat moed nodig zijn om alles weer op te bouwen na het fiasco van afgelopen maart.

Italië beleeft een crisis die bijna ongezien is. In maart werd de Squadra Azzurra in de barrages uitgeschakeld voor het WK 2026, waardoor het voor de derde keer op rij het WK zal missen. Zelfs de Europese titel van 2021 kan de pijn van zo’n fiasco niet verzachten. Intussen verdwenen ook bondscoach Gennaro Gattuso en bondsvoorzitter Gabriele Gravina van het toneel.

De grote vraag is nu: wie wil deze nationale ploeg nog overnemen? Bijna alles lijkt heropgebouwd te moeten worden, en Italië zoekt al jaren vruchteloos naar een nieuwe talentvolle generatie sinds het EK 2020, dat nog werd gewonnen dankzij de laatste flitsen van een oudere lichting.

Er zijn al verschillende namen genoemd, meestal Italiaanse coaches. Een van de meest geloofwaardige kandidaten leek Antonio Conte, de huidige trainer van Napoli. Maar La Gazzetta dello Sport komt nu met een veel verrassender piste: Pep Guardiola.

Guardiola bondscoach van Italië?

Momenteel is Guardiola uiteraard nog trainer van Manchester City, en opnieuw lijkt hij met de club op weg naar een klein mirakel in de titelstrijd. Toch duikt elk jaar opnieuw de vraag op of hij niet aan zijn laatste hoofdstuk in Engeland bezig is.

Volgens de bekende Italiaanse sportkrant zou het idee om bondscoach van Italië te worden hem niet onverschillig laten, mocht hij vertrekken. Guardiola heeft ook een band met Italië: hij speelde in de Serie A voor Brescia en AS Roma, al was dat niet de meest succesvolle periode uit zijn carrière. Zijn passage werd onder meer overschaduwd door een dopingzaak die toen zwaar op hem woog.





Heeft de Italiaanse bond al contact opgenomen? Niet noodzakelijk. Maar La Gazzetta beweert wel dat Guardiola zou luisteren als er een voorstel komt. Met zijn status zal de Catalaan ongetwijfeld lucratievere aanbiedingen kunnen krijgen, maar deze piste zou vooral een romantische uitdaging zijn: een groot voetballand weer recht helpen na een zware inzinking op het internationale toneel.

De Italiaanse krant voegt er wel aan toe dat sponsors eventueel zouden kunnen helpen om zo’n loon te dragen, en dat Guardiola al langer met het idee speelt om ooit een nationale ploeg te leiden, als afwisseling na meer dan tien jaar Premier League. Dus wie weet…