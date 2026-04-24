Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

Union SG liet punten liggen tegen KAA Gent in de midweek. Tot overmaat van ramp heeft de wedstrijd nu ook zijn gevolgen naar de komende wedstrijden toe, want het is wonden likken voor David Hubert. Dat heeft hij aangegeven op zijn persconferentie.

Het zag er woensdagavond al niet goed uit en nu is er meer nieuws naar buiten gekomen: Union Sint-Gillis zal het een tijdje zonder Mateo Biondić moeten stellen. Hij raakt in ieder geval al niet fit voor de Brusselse derby.

David Hubert moet puzzelen tegen RSC Anderlecht

De aanvaller scoorde afgelopen weekend nog tegen Club Brugge en zorgde zo mee voor de belangrijke 2-1 overwinning. Tegen KAA Gent werd hij na een elleboogstoot tegen de arm echter getroffen door een blessure.

Er is een kleine breuk vastgesteld in de voorarm, waardoor hij enkele weken out zal zijn. Zelfs de bekerfinale staat plots op losse schroeven, al blijft David Hubert voorlopig wel positief over de zaak denken.

Breukje voor Mateo Biondic

"Hij had achteraf toch wel serieus wat pijn. Een blessure aan de voorarm is gelukkig het einde van de wereld niet, hij zal op fysiek vlak niet al te veel achterstand oplopen, maar we zullen hem wel een paar weken niet kunnen inzetten."



Hubert hoopt hem dit seizoen nog te gebruiken, klonk het verder nog op de persconferentie volgens Het Nieuwsblad. Met Khalaili en Zeneli zijn er nog een paar spelers onzeker voor het treffen met RSC Anderlecht.