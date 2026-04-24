Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 336

Union SG wist deze week niet te winnen van KAA Gent. Daardoor komt Club Brugge opnieuw op minder dan een wedstrijd achterstand van de regerende landskampioen.

Puntenverlies voor Union SG

Club Brugge leek een moeilijke avond tegemoet te gaan tegen KV Mechelen. Bij de rust stond het 1-1, maar de troepen van Ivan Leko scoorden na de pauze nog vijf keer. En toen de eindstand van Union SG-KAA Gent binnensijpelde was het een meer dan geslaagde avond voor blauw-zwart.

De leider in de Champions’ Play-offs verslikte zich in de Buffalo’s en speelde 0-0 gelijk. Daardoor komt Club Brugge weer op twee punten van Union SG, waardoor de West-Vlamingen hun lot weer helemaal in eigen handen hebben.

“Het was een frustrerende avond, zuchtte middenvelder Kamiel Van De Perre na afloop van de wedstrijd bij Sporza. “Kwalitatief was het te weinig aan de bal en ook de intensiteit lag te laag. Dat hadden we aan onszelf te denken.”

Alles winnen is kampioen

Toch ziet hij geen enkele reden om de kopjes te laten hangen. Club Brugge mag dan wel weer geloven dat als ze alles winnen ze kampioen worden in de Jupiler Pro League, dat geldt ook voor Union SG.


“Zondag (in Anderlecht, red.) moeten we er gewoon weer vol voor gaan. Dat Club nu alles weer in eigen handen heeft? Wij staan nog altijd eerste, hé. Aan ons om vanaf nu alles te winnen”, besluit hij klaar en duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Kamiel Van de Perre

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Mike59 Mike59 over "Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel What the Frog What the Frog over Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het TatstOn TatstOn over "Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden' Geert66 Geert66 over Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse' JaKu JaKu over Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken TatstOn TatstOn over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Erwin Wille Erwin Wille over Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved