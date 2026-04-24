Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Union SG wist deze week niet te winnen van KAA Gent. Daardoor komt Club Brugge opnieuw op minder dan een wedstrijd achterstand van de regerende landskampioen.

Puntenverlies voor Union SG

Club Brugge leek een moeilijke avond tegemoet te gaan tegen KV Mechelen. Bij de rust stond het 1-1, maar de troepen van Ivan Leko scoorden na de pauze nog vijf keer. En toen de eindstand van Union SG-KAA Gent binnensijpelde was het een meer dan geslaagde avond voor blauw-zwart.

De leider in de Champions’ Play-offs verslikte zich in de Buffalo’s en speelde 0-0 gelijk. Daardoor komt Club Brugge weer op twee punten van Union SG, waardoor de West-Vlamingen hun lot weer helemaal in eigen handen hebben.

“Het was een frustrerende avond, zuchtte middenvelder Kamiel Van De Perre na afloop van de wedstrijd bij Sporza. “Kwalitatief was het te weinig aan de bal en ook de intensiteit lag te laag. Dat hadden we aan onszelf te denken.”

Alles winnen is kampioen

Toch ziet hij geen enkele reden om de kopjes te laten hangen. Club Brugge mag dan wel weer geloven dat als ze alles winnen ze kampioen worden in de Jupiler Pro League, dat geldt ook voor Union SG.



“Zondag (in Anderlecht, red.) moeten we er gewoon weer vol voor gaan. Dat Club nu alles weer in eigen handen heeft? Wij staan nog altijd eerste, hé. Aan ons om vanaf nu alles te winnen”, besluit hij klaar en duidelijk.