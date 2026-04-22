Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Datum: 22/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 4
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Club Brugge mag weer dromen van de titel. Het walste zelf over KV Mechelen en dankzij puntenverlies van Union komt blauw-zwart weer tot op twee punten van de leider.

Exact een maand na hun vorige confrontatie troffen Club Brugge en KV Mechelen elkaar weer in Jan Breydel. Club won toen met 4-1, nu moest het de rug rechten na een nederlaag tegen Union afgelopen zondag. 

Blauw-zwart begon ook stevig aan de wedstrijd en scoorde al na vier minuten de 1-0. Forbs hield de bal aan de achterlijn goed binnen en legde terug tot bij Vetlesen, hij trapte het openingsdoelpunt van dichtbij binnen. 

Konaté wist snelle openingsgoal van Vetlesen uit

Drie minuten later kon Vanaken bijna de 2-0 maken, maar hij kon net niet goed genoeg bij een voorzet van Tzolis. KV Mechelen kon na tien minuten reageren, Konaté kopte meteen een vrije trap binnen. 

KV Mechelen kwam na de gelijkmaker steeds meer in de wedstrijd, op het halfuur tikte Mrabti een bal op de paal. Club zocht wel naar de 2-1, onder meer met een schot van Siquet, maar Miras kwam nooit echt in de problemen.

Club walst over KV Mechelen na de rust

Voor de rust lukte scoren niet meer voor Club, na de rust was dat geen probleem. Na een minuut recupereerde Stankovic op de rand van de zestien de bal en trapte via de paal buiten het bereik van Miras binnen. 

Tien minuten later zorgde Forbs na een snelle tegenaanval voor de 3-1, net na het uur werd Tresoldi diep gestuurd door Vetlesen en de Duitser maakte de 4-1. De wedstrijd was toen al gespeeld, al scoorde Club nog twee keer. 

Doelman Miras loste een voorzet van Siquet en Vanaken kon van heel dichtbij binnen tikken tien minuten voor tijd, in de blessuretijd scoorde Tzolis ook nog een penalty. Een heel overtuigende 6-1 zege dus van Club Brugge. 

Club komt op twee punten van Union, KV Mechelen pakt 1 op 12

En het werd een nog mooiere avond voor blauw-zwart, want Union bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen KAA Gent. Club komt zo weer tot op twee punten van de leider, KV Mechelen is troosteloos laatste in de Champions' Play-offs met 1 op 12. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/54 (79.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 70/74 (94.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 68/75 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 71' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 71' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vetlesen HugoA 81' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/43 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Forbs CarlosA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 71' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanaken HansA 86' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 68/80 (85%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse 9' 6.3  
Meer statistieken
Meijer Bjorn 19' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 19' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
van den Heuvel Dani 0'  
Vermant Romeo 19' 6.3 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 4' 6.5  
Meer statistieken
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/27 (29.6%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 30/42 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/23 (47.8%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   68' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Koudou Therence 68' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Konaté Mory  90' 6.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
van Brederode Myron A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 85' -
St. Jago Tommy 90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Antonio Bill 68' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora   22' 4.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 0'  
Truyf Ian 0'  
Struyf Ian 0'  
Golic Lovro 0'  
Vanrafelghem Keano 22' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lenaerts Mauro 5' 6.3  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Decoene Massimo 22' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Club Brugge - KV Mechelen
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

Club Brugge heeft overtuigend met 6-1 gewonnen van KV Mechelen en mag weer dromen van de titel. Voor doelman Nordin Jackers verandert er echter weinig, ook al is de kloof m...

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

KV Mechelen heeft een derde nederlaag op rij geleden in de Champions' Play-offs. Tegen Club Brugge hield de ploeg van Fred Vanderbiest een helft gelijke tred, maar na de ru...

Vooraf

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Drie dagen na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij Union ontvangt Club Brugge thuis KV Mechelen. Recht blauw-zwart de rug of kan KV Mechelen nog eens punten pakken?

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht
