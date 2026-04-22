Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge mag weer dromen van de titel. Het walste zelf over KV Mechelen en dankzij puntenverlies van Union komt blauw-zwart weer tot op twee punten van de leider.

Exact een maand na hun vorige confrontatie troffen Club Brugge en KV Mechelen elkaar weer in Jan Breydel. Club won toen met 4-1, nu moest het de rug rechten na een nederlaag tegen Union afgelopen zondag.

Blauw-zwart begon ook stevig aan de wedstrijd en scoorde al na vier minuten de 1-0. Forbs hield de bal aan de achterlijn goed binnen en legde terug tot bij Vetlesen, hij trapte het openingsdoelpunt van dichtbij binnen.

Konaté wist snelle openingsgoal van Vetlesen uit

Drie minuten later kon Vanaken bijna de 2-0 maken, maar hij kon net niet goed genoeg bij een voorzet van Tzolis. KV Mechelen kon na tien minuten reageren, Konaté kopte meteen een vrije trap binnen.

KV Mechelen kwam na de gelijkmaker steeds meer in de wedstrijd, op het halfuur tikte Mrabti een bal op de paal. Club zocht wel naar de 2-1, onder meer met een schot van Siquet, maar Miras kwam nooit echt in de problemen.

Club walst over KV Mechelen na de rust

Voor de rust lukte scoren niet meer voor Club, na de rust was dat geen probleem. Na een minuut recupereerde Stankovic op de rand van de zestien de bal en trapte via de paal buiten het bereik van Miras binnen.





Tien minuten later zorgde Forbs na een snelle tegenaanval voor de 3-1, net na het uur werd Tresoldi diep gestuurd door Vetlesen en de Duitser maakte de 4-1. De wedstrijd was toen al gespeeld, al scoorde Club nog twee keer.

Doelman Miras loste een voorzet van Siquet en Vanaken kon van heel dichtbij binnen tikken tien minuten voor tijd, in de blessuretijd scoorde Tzolis ook nog een penalty. Een heel overtuigende 6-1 zege dus van Club Brugge.

Club komt op twee punten van Union, KV Mechelen pakt 1 op 12

En het werd een nog mooiere avond voor blauw-zwart, want Union bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen KAA Gent. Club komt zo weer tot op twee punten van de leider, KV Mechelen is troosteloos laatste in de Champions' Play-offs met 1 op 12.