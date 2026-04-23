Brandon Morren
🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge
KV Mechelen ging woensdag zwaar onderuit tegen Club Brugge, maar ook het slot van de wedstrijd zorgde nog voor frustratie. Vooral de rode kaart voor Gora Diouf viel bijzonder slecht bij Malinwa.

Club Brugge wist woensdagavond met 6-1 te winnen tegen KV Mechelen. Voor Malinwa werd het kort voor het einde nog extra zuur na een strafschop én een rode kaart voor Gora Diouf.

In de blessuretijd, toen het al 5-1 stond in het voordeel van Club Brugge, tikte Diouf Carlos Forbs aan in het strafschopgebied. De Portugees ging gretig naar de grond en kreeg een strafschopfout mee.

Tommy St. Jago begrijpt niets van zware straf voor Gora Diouf

De speler van KV Mechelen kreeg geel, maar het laatste was er nog niet over gezegd. De VAR riep scheidsrechter Bram Van Driessche naar het scherm. Hij volgde het advies op en gaf rood aan Diouf, wat heel streng leek te zijn.

Ploegmaat Tommy St. Jago snapte er niets meer van. "Nee, dat kan ik niet begrijpen", vertelde hij bij DAZN. "Mechele zei zelf dat geel voldoende was. Het is echt zonde."

De Club-verdediger sprong in de bres voor Diouf, maar de ref gaf er geen gehoor aan. "Hij wou er niets van weten", gaat St. Jago verder. "Ik vind het een te zware straf, maar dat ziet hij misschien zelf ook nog wel terug."

Lees ook... Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

Meer nieuws

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig Reactie

Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

09:25
4
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot

23:50
7
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel

23:25
David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

David Hubert spaart Union niet na ontgoochelende avond tegen KAA Gent

11:00
Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

Grote zorgen om Lamine Yamal na stevige blessure: Spaanse media komen met bijzonder zwaar verdict

10:30
Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

09:30
1
Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

08:40
Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op

09:00
11
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
3
Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

Keisuke Goto lijkt al klaar voor volgende stap en dat is niet Anderlecht

08:00
1
Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

Een grote primeur voor Vincent Kompany bij Bayern: "Sinds mijn komst praten ze er al over"

08:20
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
11
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

07:42
2
🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
2
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
1
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

17:20
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

19:40
5
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
3
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

22/04
Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

22/04
Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

18:40
Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

19:20
9
'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

18:20
KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

18:10
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

18:00
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

17:15
9

