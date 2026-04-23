🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge

KV Mechelen ging woensdag zwaar onderuit tegen Club Brugge, maar ook het slot van de wedstrijd zorgde nog voor frustratie. Vooral de rode kaart voor Gora Diouf viel bijzonder slecht bij Malinwa.

Club Brugge wist woensdagavond met 6-1 te winnen tegen KV Mechelen. Voor Malinwa werd het kort voor het einde nog extra zuur na een strafschop én een rode kaart voor Gora Diouf.

In de blessuretijd, toen het al 5-1 stond in het voordeel van Club Brugge, tikte Diouf Carlos Forbs aan in het strafschopgebied. De Portugees ging gretig naar de grond en kreeg een strafschopfout mee.

Tommy St. Jago begrijpt niets van zware straf voor Gora Diouf

De speler van KV Mechelen kreeg geel, maar het laatste was er nog niet over gezegd. De VAR riep scheidsrechter Bram Van Driessche naar het scherm. Hij volgde het advies op en gaf rood aan Diouf, wat heel streng leek te zijn.

Ploegmaat Tommy St. Jago snapte er niets meer van. "Nee, dat kan ik niet begrijpen", vertelde hij bij DAZN. "Mechele zei zelf dat geel voldoende was. Het is echt zonde."

De Club-verdediger sprong in de bres voor Diouf, maar de ref gaf er geen gehoor aan. "Hij wou er niets van weten", gaat St. Jago verder. "Ik vind het een te zware straf, maar dat ziet hij misschien zelf ook nog wel terug."



