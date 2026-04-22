Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Staan Cristiano Ronaldo en Cristiano Junior binnenkort samen op het veld? Die kans lijkt héél groot. Al Nassr FC wil de zoon van de Portugese ster opnemen in de A-kern.

Cristiano Junior heeft nog alles te bewijzen, maar het lijkt er sterk op dat de oudste zoon van Cristiano Ronaldo de voetbalgenen van zijn vader heeft overgenomen. En dat wil iets zeggen.

Een héél mooi verjaardagscadeau

In juni viert Junior zijn zestiende verjaardag. Volgens Al Nassr is dat hét ideale moment om hem over te hevelen naar de A-kleedkamer. En we moeten er geen tekening bij maken: op die manier wordt ook CR7 gepaaid.

Al zijn er kapers op de kust. Junior liep vorige maand stage bij Real Madrid. Ook De Koninklijke wil hem een contract aanbieden. Al gaat het in dat geval uiteraard niet over een plaats in de A-kern.

Contract tot medio 2027



Voor de volledigheid: Cristiano Ronaldo heeft zelf nog een contract tot medio 2027 bij Al Nassr. De Portugees denkt er uiteraard niét aan om de voetbalschoenen aan de haak te hangen.