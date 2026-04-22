OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

KV Kortrijk werkt volop aan zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League en heeft nu een belangrijke pion langer aan boord gehouden. Boris Lambert blijft definitief bij de Kerels en tekent een contract tot 2029.

KV Kortrijk keert terug naar de Jupiler Pro League en staat voor een drukke transferzomer. De Kerels doen hun best om een competitieve ploeg klaar te krijgen voor hun terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Woensdag kondigde de club leuk nieuws aan voor de fans in dat opzicht. Kortrijk deelde mee dat Boris Lambert bij de ploeg blijft. Hij werd afgelopen seizoen gehuurd van Willem II.

KV Kortrijk houdt belangrijke pion langer aan boord voor terugkeer naar 1A

Hij ligt nu vast bij Kortrijk tot 2029. De aankoopoptie in zijn contract wordt automatisch gelicht. Sporting Director Nils Vanneste reageerde al kort op het grote nieuws. "Boris was dit seizoen een vaste waarde binnen onze ploeg", zegt hij bij de clubmedia.

"Hij was niet alleen bepalend met belangrijke doelpunten en assists, maar heeft ons op cruciale momenten echt door het sleutelgat getrokken. We zijn dan ook bijzonder blij dat hij zijn toekomst aan KV Kortrijk verbindt", besluit hij.



Lambert stond afgelopen seizoen 29 keer op het veld als verdedigende middenvelder. Hij scoorde vier doelpunten voor Kortrijk en was ook goed voor twee assists. Nu komt er dus een vervolg aan in de JPL.