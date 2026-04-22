OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 535

KV Kortrijk werkt volop aan zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League en heeft nu een belangrijke pion langer aan boord gehouden. Boris Lambert blijft definitief bij de Kerels en tekent een contract tot 2029.

KV Kortrijk keert terug naar de Jupiler Pro League en staat voor een drukke transferzomer. De Kerels doen hun best om een competitieve ploeg klaar te krijgen voor hun terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Woensdag kondigde de club leuk nieuws aan voor de fans in dat opzicht. Kortrijk deelde mee dat Boris Lambert bij de ploeg blijft. Hij werd afgelopen seizoen gehuurd van Willem II.

Hij ligt nu vast bij Kortrijk tot 2029. De aankoopoptie in zijn contract wordt automatisch gelicht. Sporting Director Nils Vanneste reageerde al kort op het grote nieuws. "Boris was dit seizoen een vaste waarde binnen onze ploeg", zegt hij bij de clubmedia.

"Hij was niet alleen bepalend met belangrijke doelpunten en assists, maar heeft ons op cruciale momenten echt door het sleutelgat getrokken. We zijn dan ook bijzonder blij dat hij zijn toekomst aan KV Kortrijk verbindt", besluit hij.


Lambert stond afgelopen seizoen 29 keer op het veld als verdedigende middenvelder. Hij scoorde vier doelpunten voor Kortrijk en was ook goed voor twee assists. Nu komt er dus een vervolg aan in de JPL.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Boris Lambert

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

13:10
🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

14:20
WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

14:00
1
Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

13:45
Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

13:30
Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

12:40
1
🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

13:00
1
Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

12:20
Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

12:00
3
RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

11:40
Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

11:20
31
Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard Interview

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

11:01
6
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

10:15
Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

10:32
Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

10:00
6
Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

09:00
4
Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

08:40
Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

08:20
13
Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

08:00
12
Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

07:40
Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

07:20
Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

07:00
3
Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

06:30
5
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

06:00
🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

23:55
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27
"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
1
De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21:40
5
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
1
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 23/04 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 23/04 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen André Coenen André Coenen over Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard Impala Impala over Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding Stigo12 Stigo12 over Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany Stigo12 Stigo12 over WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku Goro Goro over Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters JaKu JaKu over De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich' Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard - Antwerp: 1-2 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom bompi55 bompi55 over Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved