Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Brandon Morren, voetbaljournalist
Vincent Kompany blijft ook buiten Duitsland lof oogsten voor zijn werk bij Bayern München. Pep Guardiola sprak met veel bewondering over de Belgische coach en liet tegelijk verstaan dat hij hem ooit nog in Engeland ziet opduiken.

Vincent Kompany heeft voor het tweede jaar op rij de Duitse landstitel gewonnen met Bayern München. Dat terwijl de Belgische trainer met der Rekordmeister ook nog voor de eindwinst in de Champions League zal gaan.

Ook Pep Guardiola ziet dat Kompany het goed doet bij de Duitse kampioen. De Manchester City-coach loofde het "voetbal van hoge kwaliteit" dat Bayern brengt dit seizoen. Verder voorspelt de Spanjaard dat Kompany ooit nog wel eens komt piepen bij City.

Pep Guardiola ziet Kompany ooit nog terugkeren richting Manchester

"Maar hij is nog zo jong en zit nog maar twee jaar in München, dus hij zal daar nog wel even blijven", zei Guardiola op zijn persconferentie. Hij is ervan overtuigd dat de Belg nog een zwak heeft voor zijn ex-club.

"Alleen heb ik het gevoel dat, mocht hij op een bepaald moment beslissen om terug naar Engeland te komen, Manchester sowieso in zijn hart en in zijn hoofd zal zitten", gaat Guardiola verder, die graag nog eens contact zou hebben met Kompany.

Lees ook... Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing
"Hopelijk kruisen onze wegen elkaar op een bepaald moment in zijn leven", besluit Guardiola. Hij neemt het woensdagavond met City op tegen Burnley. Een must-win met oog op de titelstrijd in de Premier League.

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

07:20
Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

06:30
5
RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

11:40
Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

11:20
12
Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard Interview

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

11:01
3
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

10:15
Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

10:32
Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

10:00
2
Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

09:00
3
Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

08:40
Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

08:20
10
Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

08:00
11
Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

07:40
Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

07:00
2
STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

06:00
🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

23:55
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
1
In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

23:00
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

22:29
Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

22:28
Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

22:27
"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

22:30
U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

22:00
1
De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

21:40
2
Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

21:20
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

21/04
1
Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

21:00
1
Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

20:40
6
Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

20:20
Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

20:00
2
Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

19:40
Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

19:20
2
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
1
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
2
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
12

