Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Vincent Kompany blijft ook buiten Duitsland lof oogsten voor zijn werk bij Bayern München. Pep Guardiola sprak met veel bewondering over de Belgische coach en liet tegelijk verstaan dat hij hem ooit nog in Engeland ziet opduiken.

Vincent Kompany heeft voor het tweede jaar op rij de Duitse landstitel gewonnen met Bayern München. Dat terwijl de Belgische trainer met der Rekordmeister ook nog voor de eindwinst in de Champions League zal gaan.

Ook Pep Guardiola ziet dat Kompany het goed doet bij de Duitse kampioen. De Manchester City-coach loofde het "voetbal van hoge kwaliteit" dat Bayern brengt dit seizoen. Verder voorspelt de Spanjaard dat Kompany ooit nog wel eens komt piepen bij City.

Pep Guardiola ziet Kompany ooit nog terugkeren richting Manchester

"Maar hij is nog zo jong en zit nog maar twee jaar in München, dus hij zal daar nog wel even blijven", zei Guardiola op zijn persconferentie. Hij is ervan overtuigd dat de Belg nog een zwak heeft voor zijn ex-club.

"Alleen heb ik het gevoel dat, mocht hij op een bepaald moment beslissen om terug naar Engeland te komen, Manchester sowieso in zijn hart en in zijn hoofd zal zitten", gaat Guardiola verder, die graag nog eens contact zou hebben met Kompany.

"Hopelijk kruisen onze wegen elkaar op een bepaald moment in zijn leven", besluit Guardiola. Hij neemt het woensdagavond met City op tegen Burnley. Een must-win met oog op de titelstrijd in de Premier League.