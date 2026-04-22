Brandon Morren
Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Vincent Kompany zet zijn huis in Manchester te koop en bevestigt daarmee zijn intentie om zich op lange termijn bij Bayern München te vestigen.

Vincent Kompany heeft beslist een belangrijk hoofdstuk in zijn leven af te sluiten. Volgens de Engelse krant The Sun heeft de Belgische trainer zijn huis in Manchester te koop gezet voor bijna 4 miljoen euro. Het gaat om een luxewoning met zes slaapkamers, zes badkamers, een zwembad, een sauna en een voetbalveld.

Die keuze is niet onschuldig. Kompany laat daarmee zien dat hij zich op lange termijn met zijn gezin in Duitsland wil vestigen. Sinds zijn komst naar Bayern München voelt hij zich daar duidelijk goed en hij heeft geen haast om opnieuw van omgeving te veranderen.

Die beslissing zou ook een einde kunnen maken aan de geruchten uit Engeland. Verschillende media hadden het over een mogelijke terugkeer naar Manchester City als opvolger van Pep Guardiola. Maar vandaag lijkt dat scenario weer wat verder weg.

Kompany heeft grote ambities in München. Zijn contract loopt tot juni 2029 en met zijn ploeg maakt hij nog altijd kans op een historische treble. Het sportieve project is er sterk en bijzonder aantrekkelijk.

Maar voor er nog groter gedroomd kan worden, moet Bayern eerst nog enkele belangrijke hindernissen nemen. Eerst wacht een halve finale in de Duitse beker tegen Bayer Leverkusen, daarna volgt een topper in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

06:30
Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

09:30
Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

