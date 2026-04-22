Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Vincent Kompany zet zijn huis in Manchester te koop en bevestigt daarmee zijn intentie om zich op lange termijn bij Bayern München te vestigen.

Vincent Kompany heeft beslist een belangrijk hoofdstuk in zijn leven af te sluiten. Volgens de Engelse krant The Sun heeft de Belgische trainer zijn huis in Manchester te koop gezet voor bijna 4 miljoen euro. Het gaat om een luxewoning met zes slaapkamers, zes badkamers, een zwembad, een sauna en een voetbalveld.

Die keuze is niet onschuldig. Kompany laat daarmee zien dat hij zich op lange termijn met zijn gezin in Duitsland wil vestigen. Sinds zijn komst naar Bayern München voelt hij zich daar duidelijk goed en hij heeft geen haast om opnieuw van omgeving te veranderen.

Een antwoord op de geruchten?

Die beslissing zou ook een einde kunnen maken aan de geruchten uit Engeland. Verschillende media hadden het over een mogelijke terugkeer naar Manchester City als opvolger van Pep Guardiola. Maar vandaag lijkt dat scenario weer wat verder weg.

Kompany heeft grote ambities in München. Zijn contract loopt tot juni 2029 en met zijn ploeg maakt hij nog altijd kans op een historische treble. Het sportieve project is er sterk en bijzonder aantrekkelijk.

Maar voor er nog groter gedroomd kan worden, moet Bayern eerst nog enkele belangrijke hindernissen nemen. Eerst wacht een halve finale in de Duitse beker tegen Bayer Leverkusen, daarna volgt een topper in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.