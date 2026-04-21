Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit
KAA Gent speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen STVV. In de tweede helft kregen we met Aimé Omgba een nieuwe naam tussen de lijnen. Hij mocht zo nog eens 45 minuten spelen voor De Buffalo's. Opmerkelijk, gezien zijn track record dit seizoen.

Aimé Omgba begon aan het seizoen met drie invalbeurten onder Ivan Leko tegen STVV, La Louvière en Union G. Na de toenmalige 1 op 9 verdween hij uit de selectie van de Buffalo's, of zat hij veelvuldig op de bank zonder eraf te komen.

Eindelijk nog eens veel speelminuten voor Aimé Omgba bij KAA Gent

Tegen Zulte Waregem kreeg hij nog een halfuurtje, daarna was het wachten op de komst van Rik De Mil om minuten te maken voor KAA Gent. Of zeg maar minuutjes, want ondanks vele invalbeurten kwam hij nooit voor minuut 77 in de ploeg.

Tot afgelopen weekend dus, toen De Mil hem bij de rust inbracht. Daardoor zit hij nu aan 210 speelminuten over alle competities heen. Dat is en blijft weinig voor de 23-jarige Nederlander die na een zware blessure heeft teruggevochten.

Rik De Mil legt keuze voor Omgba uit

"Omgba heeft het niet makkelijk gehad dit seizoen, heeft nog niet veel minuten mogen maken", beseft ook Rik De Mil. Toch wilde hij de jongeling een hart onder de riem steken en hij legde dan ook graag uit waarom hij voor hem koos.

"Omgba toont mentaliteit op training, vecht voor elke bal en toont aan de trainer die hem nog niet veel minuten gaf dat hij klaar was. Ik wist dat Hong niet de hele match kon doen, dus ik wist dat ik Kadri nog zou moeten inbrengen, dus daarom koos ik meteen voor Omgba zodat hij op zijn positie kon spelen."

Volg Union SG - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (22/04).

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40
'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
6
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

16:30
2
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
1
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

14:20
4
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
7
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2
Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
2
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
1
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
2
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
10
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
1
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

10:30
1
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
25
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
1
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
1
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

