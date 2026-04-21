Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

KAA Gent speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen STVV. In de tweede helft kregen we met Aimé Omgba een nieuwe naam tussen de lijnen. Hij mocht zo nog eens 45 minuten spelen voor De Buffalo's. Opmerkelijk, gezien zijn track record dit seizoen.

Aimé Omgba begon aan het seizoen met drie invalbeurten onder Ivan Leko tegen STVV, La Louvière en Union G. Na de toenmalige 1 op 9 verdween hij uit de selectie van de Buffalo's, of zat hij veelvuldig op de bank zonder eraf te komen.

Eindelijk nog eens veel speelminuten voor Aimé Omgba bij KAA Gent

Tegen Zulte Waregem kreeg hij nog een halfuurtje, daarna was het wachten op de komst van Rik De Mil om minuten te maken voor KAA Gent. Of zeg maar minuutjes, want ondanks vele invalbeurten kwam hij nooit voor minuut 77 in de ploeg.

Tot afgelopen weekend dus, toen De Mil hem bij de rust inbracht. Daardoor zit hij nu aan 210 speelminuten over alle competities heen. Dat is en blijft weinig voor de 23-jarige Nederlander die na een zware blessure heeft teruggevochten.

Rik De Mil legt keuze voor Omgba uit

"Omgba heeft het niet makkelijk gehad dit seizoen, heeft nog niet veel minuten mogen maken", beseft ook Rik De Mil. Toch wilde hij de jongeling een hart onder de riem steken en hij legde dan ook graag uit waarom hij voor hem koos.

Lees ook... David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's›

"Omgba toont mentaliteit op training, vecht voor elke bal en toont aan de trainer die hem nog niet veel minuten gaf dat hij klaar was. Ik wist dat Hong niet de hele match kon doen, dus ik wist dat ik Kadri nog zou moeten inbrengen, dus daarom koos ik meteen voor Omgba zodat hij op zijn positie kon spelen."