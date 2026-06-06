Reactie Lukaku ziet gelijkenissen met generatie van 2018: "Misschien is de sfeer zelfs nog beter"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
| Reageer
Lukaku ziet gelijkenissen met generatie van 2018: "Misschien is de sfeer zelfs nog beter"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels trekken met een flinke dosis vertrouwen naar het WK. Na de knappe prestatie tegen Kroatië werd ook Tunesië zaterdag met overtuigende 5-0-cijfers opzijgezet. Romelu Lukaku maakte in het Koning Boudewijnstadion zijn rentree en zag voldoende positieve signalen.

De Belgische recordschutter kwam iets meer dan een halfuur in actie en genoot zichtbaar van wat hij op het veld zag gebeuren. "Ik denk dat de supporters tevreden naar huis zijn gegaan", vertelde Lukaku na afloop. "We hebben goed gevoetbald, veel kansen gecreëerd en vijf keer gescoord. Dat is een mooie manier om België uit te zwaaien voor we naar het WK vertrekken."

Leren uit fouten uit verleden

Volgens de spits staat de ploeg ondertussen waar ze moet staan. De automatismen beginnen zichtbaar te worden en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. "We zijn klaar voor het WK. Iedereen kent zijn rol binnen de groep. Nu moeten we vooral wedstrijd per wedstrijd denken."

"Een goede start wordt enorm belangrijk, want dat is iets waar we op de voorbije grote toernooien soms moeite mee hadden. We zullen momenten hebben waarop we moeten verdedigen, maar ook aanvallend zullen we top moeten zijn. Het belangrijkste is dat je er staat op de beslissende momenten."

Opvallend was ook de uitspraak van Lukaku over de sfeer binnen de selectie. De aanvaller, die al jarenlang een van de leiders van de nationale ploeg is, voelt opnieuw iets groeien binnen de groep.

"De sfeer doet me denken aan die van 2018. Misschien is ze zelfs nog iets beter. Dat is natuurlijk moeilijk te vergelijken, want ook op het EK van 2024 zat de sfeer goed. Alleen vertaalde zich dat toen niet op het veld. Nu voel je dat er iets moois aan het ontstaan is."

Lees ook... Romelu Lukaku: de lijm die de Rode Duivels tussen generaties door bijeenhoudt

Lukaku is geduldiger geworden

Voor Lukaku persoonlijk blijft het echter belangrijk om geduldig te blijven. Door blessureleed kwam hij de voorbije maanden nauwelijks aan spelen toe en hij wil geen onnodige risico's nemen. "Ik heb dit seizoen geleerd om geduldiger te zijn. Dat is niet vanzelfsprekend, want van nature ben ik iemand die altijd vooruit wil. Maar eerlijk gezegd voelt het al als een overwinning dat ik hier sta. Er waren momenten waarop ik twijfelde of ik het WK wel zou halen."

De aanvaller bekijkt de eerste wedstrijden dan ook met een realistische blik. "Ik voel geen druk. Ik wil vooral genieten en stap voor stap groeien in het toernooi. Het was een moeilijk jaar voor mij, maar wanneer het team mij nodig heeft, zal ik er staan. Daar ben ik zeker van."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Tunesië
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Romelu Lukaku: de lijm die de Rode Duivels tussen generaties door bijeenhoudt

Romelu Lukaku: de lijm die de Rode Duivels tussen generaties door bijeenhoudt

19:40
WK LIVE 06/06: Wereldkampioen Argentinië slikt opdoffer

WK LIVE 06/06: Wereldkampioen Argentinië slikt opdoffer

20:30
Oefenwedstrijd tegen Tunesië kreeg een donker randje: "Je mag dat niet doen"

Oefenwedstrijd tegen Tunesië kreeg een donker randje: "Je mag dat niet doen"

20:10
📷 12 jaar geleden was ze wereldberoemd: hoe gaat het nog met WK-babe Axelle?

📷 12 jaar geleden was ze wereldberoemd: hoe gaat het nog met WK-babe Axelle?

19:00
2
Rudi Garcia ondanks 5-0-zege heel kritisch voor Rode Duivels: "Het was slecht, dat moet gezegd worden" Reactie

Rudi Garcia ondanks 5-0-zege heel kritisch voor Rode Duivels: "Het was slecht, dat moet gezegd worden"

18:20
2
Rode Duivel kan tijdens WK ineens naar huis moeten: "Dat is een optie ja" Reactie

Rode Duivel kan tijdens WK ineens naar huis moeten: "Dat is een optie ja"

18:00
Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

16:54
Voormalige Rode Duivel en JPL-smaakmaker kondigt voetbalpensioen aan

Voormalige Rode Duivel en JPL-smaakmaker kondigt voetbalpensioen aan

21:00
‘Hopen op een sterk WK: Engelse topclub gecharmeerd door nieuwe Rode Duivel’

‘Hopen op een sterk WK: Engelse topclub gecharmeerd door nieuwe Rode Duivel’

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Fernandez Pardo - Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Fernandez Pardo - Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

17:40
Antwerp geeft meer details over bijzondere voorbereiding én onthult nieuwe oefenpartner

Antwerp geeft meer details over bijzondere voorbereiding én onthult nieuwe oefenpartner

19:10
7
'Voormalig Standard-coach moet op zoek naar een nieuwe club'

'Voormalig Standard-coach moet op zoek naar een nieuwe club'

18:32
‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

17:00
1
‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

16:20
Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

15:40
Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

14:15
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

09:57
Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

12:40
2
Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

13:30
8
Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

07:00
Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

11:30
3
OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

14:55
Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

09:00
2
Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

05/06
2
Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

10:30
4
Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

09:45
8
Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

05/06
1
‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

08:30
35
‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

07:30
1
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

05/06
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

05/06
7
WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

23:34
Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

23:18
2
'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

22:43
Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

22:00
3
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

05/06
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over België - Tunesië: 5-0 Albert Dupont Albert Dupont over Rudi Garcia satisfait ? Pas à 100% : "Ca, je n'ai pas aimé" JaKu JaKu over 📷 12 jaar geleden was ze wereldberoemd: hoe gaat het nog met WK-babe Axelle? JaKu JaKu over Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht joris--82 joris--82 over Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan joris--82 joris--82 over Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans fierce fierce over Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’ Swakke25 Swakke25 over Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond Soloria Soloria over Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander Soloria Soloria over ‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved