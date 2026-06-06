Lukaku ziet gelijkenissen met generatie van 2018: "Misschien is de sfeer zelfs nog beter"

De Rode Duivels trekken met een flinke dosis vertrouwen naar het WK. Na de knappe prestatie tegen Kroatië werd ook Tunesië zaterdag met overtuigende 5-0-cijfers opzijgezet. Romelu Lukaku maakte in het Koning Boudewijnstadion zijn rentree en zag voldoende positieve signalen.

De Belgische recordschutter kwam iets meer dan een halfuur in actie en genoot zichtbaar van wat hij op het veld zag gebeuren. "Ik denk dat de supporters tevreden naar huis zijn gegaan", vertelde Lukaku na afloop. "We hebben goed gevoetbald, veel kansen gecreëerd en vijf keer gescoord. Dat is een mooie manier om België uit te zwaaien voor we naar het WK vertrekken."

Leren uit fouten uit verleden

Volgens de spits staat de ploeg ondertussen waar ze moet staan. De automatismen beginnen zichtbaar te worden en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. "We zijn klaar voor het WK. Iedereen kent zijn rol binnen de groep. Nu moeten we vooral wedstrijd per wedstrijd denken."

"Een goede start wordt enorm belangrijk, want dat is iets waar we op de voorbije grote toernooien soms moeite mee hadden. We zullen momenten hebben waarop we moeten verdedigen, maar ook aanvallend zullen we top moeten zijn. Het belangrijkste is dat je er staat op de beslissende momenten."

Opvallend was ook de uitspraak van Lukaku over de sfeer binnen de selectie. De aanvaller, die al jarenlang een van de leiders van de nationale ploeg is, voelt opnieuw iets groeien binnen de groep.

"De sfeer doet me denken aan die van 2018. Misschien is ze zelfs nog iets beter. Dat is natuurlijk moeilijk te vergelijken, want ook op het EK van 2024 zat de sfeer goed. Alleen vertaalde zich dat toen niet op het veld. Nu voel je dat er iets moois aan het ontstaan is."



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Lukaku is geduldiger geworden

Voor Lukaku persoonlijk blijft het echter belangrijk om geduldig te blijven. Door blessureleed kwam hij de voorbije maanden nauwelijks aan spelen toe en hij wil geen onnodige risico's nemen. "Ik heb dit seizoen geleerd om geduldiger te zijn. Dat is niet vanzelfsprekend, want van nature ben ik iemand die altijd vooruit wil. Maar eerlijk gezegd voelt het al als een overwinning dat ik hier sta. Er waren momenten waarop ik twijfelde of ik het WK wel zou halen."

De aanvaller bekijkt de eerste wedstrijden dan ook met een realistische blik. "Ik voel geen druk. Ik wil vooral genieten en stap voor stap groeien in het toernooi. Het was een moeilijk jaar voor mij, maar wanneer het team mij nodig heeft, zal ik er staan. Daar ben ik zeker van."