Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Vincent Kompany blijft indruk maken bij Bayern München. Na een succesvol eerste seizoen krijgt de Belgische coach nu ook lof van Thierry Henry, die zijn voormalige ploegmaat bij de Rode Duivels een grote toekomst voorspelt.

Oude bekenden bij de Rode Duivels

Thierry Henry en Vincent Kompany kennen elkaar al jaren. Tussen 2016 en 2018 werkten ze samen bij de Rode Duivels, waar Kompany als aanvoerder fungeerde en Henry assistent was van bondscoach Roberto Martínez.

Intussen hebben beide voormalige toppers de overstap naar het trainersvak gemaakt. Kompany bouwde al een stevige reputatie op en kende een succesvol eerste seizoen bij Bayern München, terwijl Henry actief is als analist.

Henry prijst Bayern én Kompany

In een gesprek met Het Laatste Nieuws steekt Henry zijn bewondering voor Bayern München niet onder stoelen of banken. "Als je spelers als Musiala, Olise, Diaz, Kane, Gnabry en Kimmich bezig ziet... Dat is genieten", klinkt het.

Volgens de Fransman verdient ook de clubleiding veel krediet voor de aanstelling van Kompany. "Je moet het management veel lof geven om hem binnen te halen. Ze zagen duidelijk iets in hem dat hem deed passen bij de identiteit van de club." Henry noemt de keuze voor Kompany dan ook "een slimme beslissing".

Twijfels snel weggewerkt

De aanstelling van Kompany was vorig jaar nochtans niet zonder risico. Hij kwam naar München nadat hij met Burnley uit de Premier League was gedegradeerd, waardoor er heel wat vraagtekens waren.





Henry begrijpt die twijfels, maar ziet dat zijn voormalige ploegmaat iedereen ongelijk heeft gegeven. "Nochtans dachten veel mensen in het begin dat hij niet de juiste man voor de job was, maar hij doet het geweldig."

Op naar nog meer succes?

Kompany bekroonde zijn seizoen bij Bayern met de landstitel en de Duitse beker. In de Champions League strandde de Duitse topclub in de halve finales, een stap vooruit tegenover het seizoen voordien.

Ook Henry ziet nog groeimarge. "Als je iemand zoals hem in de juiste omgeving zet, met mensen die hem begrijpen, krijg je het Bayern van vandaag." Na een sterk jaar rijst dan ook de vraag of Kompany volgend seizoen opnieuw prijzen kan pakken en Bayern naar Europees succes kan leiden.