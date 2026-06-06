Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| Reageer
Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Vincent Kompany blijft indruk maken bij Bayern München. Na een succesvol eerste seizoen krijgt de Belgische coach nu ook lof van Thierry Henry, die zijn voormalige ploegmaat bij de Rode Duivels een grote toekomst voorspelt.

Oude bekenden bij de Rode Duivels

Thierry Henry en Vincent Kompany kennen elkaar al jaren. Tussen 2016 en 2018 werkten ze samen bij de Rode Duivels, waar Kompany als aanvoerder fungeerde en Henry assistent was van bondscoach Roberto Martínez.

Intussen hebben beide voormalige toppers de overstap naar het trainersvak gemaakt. Kompany bouwde al een stevige reputatie op en kende een succesvol eerste seizoen bij Bayern München, terwijl Henry actief is als analist.

Henry prijst Bayern én Kompany

In een gesprek met Het Laatste Nieuws steekt Henry zijn bewondering voor Bayern München niet onder stoelen of banken. "Als je spelers als Musiala, Olise, Diaz, Kane, Gnabry en Kimmich bezig ziet... Dat is genieten", klinkt het.

Volgens de Fransman verdient ook de clubleiding veel krediet voor de aanstelling van Kompany. "Je moet het management veel lof geven om hem binnen te halen. Ze zagen duidelijk iets in hem dat hem deed passen bij de identiteit van de club." Henry noemt de keuze voor Kompany dan ook "een slimme beslissing".

Twijfels snel weggewerkt

De aanstelling van Kompany was vorig jaar nochtans niet zonder risico. Hij kwam naar München nadat hij met Burnley uit de Premier League was gedegradeerd, waardoor er heel wat vraagtekens waren.

Henry begrijpt die twijfels, maar ziet dat zijn voormalige ploegmaat iedereen ongelijk heeft gegeven. "Nochtans dachten veel mensen in het begin dat hij niet de juiste man voor de job was, maar hij doet het geweldig."

Op naar nog meer succes?

Kompany bekroonde zijn seizoen bij Bayern met de landstitel en de Duitse beker. In de Champions League strandde de Duitse topclub in de halve finales, een stap vooruit tegenover het seizoen voordien.

Ook Henry ziet nog groeimarge. "Als je iemand zoals hem in de juiste omgeving zet, met mensen die hem begrijpen, krijg je het Bayern van vandaag." Na een sterk jaar rijst dan ook de vraag of Kompany volgend seizoen opnieuw prijzen kan pakken en Bayern naar Europees succes kan leiden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Bayern München
Montreal Impact
Thierry Henry
Vincent Kompany

Meer nieuws

‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

17:00
Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

16:54
‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

16:20
OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

14:55
Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

14:15
Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

13:30
5
📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

12:57
Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

12:40
1
Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

09:45
Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

10:30
4
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

09:57
Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

09:45
3
Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

09:00
2
‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

08:30
28
‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

07:30
1
Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

07:00
WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

23:34
Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

23:18
1
'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

22:43
Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

22:00
3
Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

21:04
1
'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

20:38
2
Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

20:19
2
Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

19:36
16
'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

19:09
3
En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

18:30
28
Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

18:00
1
"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

05/06
31
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

05/06
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

05/06
7
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

05/06
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

05/06
9
DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

05/06
Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren" Interview

Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren"

05/06
DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

05/06
16

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

groeneglorie groeneglorie over Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen Soloria Soloria over ‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’ Soloria Soloria over België - Tunesië: 5-0 William Wallace William Wallace over Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans JaKu JaKu over Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan JaKu JaKu over 'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League' IRush IRush over Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland Andreas2962 Andreas2962 over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’ Pogi Pogi over Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved