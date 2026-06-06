Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Club Brugge staat deze zomer voor een belangrijke opdracht. Na het afscheid van Simon Mignolet moet een nieuwe eerste doelman worden gevonden. Uit Duitsland komt nu een opvallend signaal over Kamil Grabara, die aan Blauw-Zwart wordt gelinkt.

Op zoek naar een opvolger voor Mignolet

Met het vertrek van Simon Mignolet moet Club Brugge op zoek naar een nieuwe nummer één. De ervaren doelman was de voorbije jaren een vaste waarde en liet een grote indruk na in het Jan Breydelstadion. Zijn afscheid betekent dat de landskampioen een cruciale positie opnieuw moet invullen.

Dat wordt geen eenvoudige opdracht. Een nieuwe doelman moet niet alleen over de nodige kwaliteiten beschikken, maar ook meteen voor stabiliteit zorgen in een ploeg die opnieuw hoge ambities koestert in België en Europa. Bovendien wil Club Brugge ook op het internationale toneel zijn mannetje staan, waardoor ervaring op het hoogste niveau een belangrijke troef kan zijn. De sportieve leiding lijkt dan ook op zoek naar een doelman die er meteen staat.

Meerdere pistes liggen op tafel

De voorbije maanden werden verschillende namen aan Club Brugge gelinkt. Zo passeerden Illan Meslier van Leeds United, Dominik Livakovic van Fenerbahçe, Joël Drommel van Sparta Rotterdam en Mathew Ryan van Levante de revue.

Twee maanden na de eerste geruchten is er nog geen doorbraak gekomen. Meslier lijkt voorlopig bij Leeds te blijven, terwijl Livakovic ook elders belangstelling geniet. Drommel en Ryan hebben op hun beurt nog geen transfer gemaakt die de geruchten rond Club Brugge definitief van tafel veegt.

Dat wijst erop dat Blauw-Zwart meerdere opties openhoudt en de markt zorgvuldig blijft aftasten. De club lijkt niet over één nacht ijs te willen gaan en onderzoekt verschillende profielen voor de belangrijke positie onder de lat.





Duits signaal over Grabara

Intussen duikt ook de naam van Kamil Grabara opnieuw op. Volgens het Duitse BILD behoort de Poolse international tot de doelmannen die Club Brugge volgt.

De Duitse krant meldt bovendien een opvallend detail. Grabara zou zijn woning volledig hebben leeggehaald nog voor de laatste wedstrijd van de degradatieplay-offs. Dat wordt gezien als een mogelijk signaal dat hij zich op een transfer voorbereidt.

De 27-jarige doelman verruilde FC Kopenhagen in de zomer van 2024 voor Wolfsburg, dat naar verluidt zo'n 13,5 miljoen euro betaalde. Hij ligt er nog onder contract tot 2028 en kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie in de Bundesliga. Daarnaast verzamelde hij al vijf interlands voor Polen.

Haalbare piste voor Club Brugge?

Of Grabara daadwerkelijk de nieuwe doelman van Club Brugge wordt, blijft voorlopig afwachten. Zijn profiel past bij een club die op zoek is naar een ervaren keeper met internationale bagage, maar een transfer lijkt niet vanzelfsprekend.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ongeveer 12 miljoen euro en ook andere clubs zouden zijn situatie volgen. Bovendien heeft Wolfsburg nog een langdurig contract met de Poolse doelman.

Toch zullen de berichten uit Duitsland ook in Brugge met belangstelling worden gevolgd. Club Brugge blijft op zoek naar een opvolger voor Simon Mignolet en lijkt daarbij verschillende pistes open te houden. Dat Grabara klaar lijkt voor een nieuwe stap in zijn carrière kan voor Blauw-Zwart in elk geval een interessant signaal zijn tijdens de komende transferweken. Of Club Brugge ook effectief doorzet en van de Pool een concreet transferdossier maakt, wordt ongetwijfeld een van de verhalen om de komende weken op de voet te volgen.