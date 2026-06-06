Oefenwedstrijd tegen Tunesië kreeg een donker randje: "Je mag dat niet doen"

De Rode Duivels hebben de fans met een goed gevoel uitgezwaaid in het Koning Boudewijnstadion. Ze wonnen met 5-0 van Tunesië na een wedstrijd waarin ze dominant waren en amper iets weggaven. De vreugde was op de gezichten af te lezen, al waren er ook enkele pionnen die zich serieuze vragen stelden.

Leandro Trossard zorgde in de eerste helft voor de 1-0. Na de pauze zorgden Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio en Nicolas Raskin voor de forfaitscore. Die was zeker niet overdreven. De Belgen speelden - onder impuls van de weergaloze Jérémy Doku - een uitstekende wedstrijd.

De Tunesiërs gingen stevig door

Ze namen de wedstrijd vanaf de aftrap in handen en creëerden ook meteen gevaar. Ook defensief stond het goed. Een stevig schot van Achouri op de paal was het belangrijkste wapenfeit van de Tunesiërs. Rudi Garcia had alle redenen om tevreden te zijn, maar stipte ook een minpuntje aan.

Ook enkele Duivels zagen een negatief punt aan de wedstrijd: de agressieve Tunesiërs. De bezoekers - die zelf ook naar het WK gaan -vlogen er bij wijlen wel héél driest in. Vooral Duivelse smaakmaker Doku moest het een paar keer stevig ontgelden. Het herleidde Tunesië tot tien man na rood voor Gharbi.

Dwaze fouten, vindt Mechele

"Het waren dwaze fouten die ze op hem maakten", nam Brandon Mechele achteraf geen blad voor de mond, geciteerd door Het Laatste Nieuws. De reactie daarop zegt veel, vindt hij. "Dan moet je als groep reageren. Iedereen komt goed met elkaar overeen. Dat stralen we ook op het veld uit. Ik denk dat iedereen dat vandaag heeft kunnen zien."

De agressieve Tunesiërs zorgden zelfs voor verwarring bij De Ketelaere. "Daarom dacht ik even dat ze niet naar het WK gingen", vertelde CDK. "Ik heb niet het gevoel dat je dit moet doen als je weet wat eraan komt. Je mag dat niet doen in een vriendschappelijke wedstrijd."



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Aftellen naar Egypte

"Je kunt hard spelen en fel in de duels, maar zonder zulke tackles te doen", ging hij verder. "Het is goed van Kevin dat hij toont dat dat niet hoeft. Ik denk niet dat Doku ernstig geblesseerd is. Ik hoop toch van niet."

De oefenwedstrijden zitten er zo op voor de Duivels. Nu volgt de afreis naar de Verenigde Staten en de aanloop naar de opener tegen Egypte (15 juni). Daarna volgen duels tegen Iran (21 juni) en Nieuw-Zeeland (27 juni).