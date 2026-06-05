Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia zal zijn tactiek wijzigen tegen Tunesië en de bondscoach waarschuwt en passant dat hij geen enkel risico zal nemen met Romelu Lukaku in aanloop naar het WK. "Dat jullie denken dat hij klaar is? Dat is een gevaar."

Daags voor de laatste oefenmatch tegen Tunesië had de Franse bondscoach Rudi Garcia het over verschillende thema's: van de tactische voorbereiding tot de vorm van Romelu Lukaku, en ook over het dossier Hans Vanaken.

Garcia legde uit waarom hij per se tegen Tunesië wilde spelen voor het vertrek naar de Verenigde Staten. "We hebben tegen Kroatië gespeeld omdat we het tegen een grote Europese natie wilden opnemen. Tegen Tunesië willen we een van de beste Afrikaanse landen treffen, want op het WK spelen we ook tegen een van de beste Afrikaanse landen (Egypte)."

Bondscoach spreekt over wedstrijd tegen Tunesië en hoopt op vol huis

De bondscoach hoopt dan ook op een vol Koning Boudewijnstadion voor de uitwuifwedstrijd. "We willen morgen voluit gaan in een uitpuilend Koning Boudewijnstadion, zodat we met een goed gevoel naar de Verenigde Staten vertrekken."

En wat met Romelu Lukaku? "De houding en de goesting van Lukaku is enorm. Hij leeft voor de goals. Dat hij scoorde tegen Kroatië is dan ook geweldig nieuws. Hij is op de goede weg", aldus bondscoach Rudi Garcia.

Wat met Hans Vanaken en Romelu Lukaku?

"De grote valkuil bestaat erin om nu al te denken dat Romelu klaar is. Hij heeft nog tijd nodig, want we willen hem niet opnieuw blesseren. Hij zal wellicht dus opnieuw invallen, maar de kans bestaat dat hij een paar minuten meer zal spelen."



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De coach is erg te spreken over Hans Vanaken en lijkt hem op het WK te gaan gebruiken. "Hans is een belangrijke speler. We zetten hem al in sinds de wedstrijden tegen Oekraïne. Het is een fantastische voetballer, daar is geen twijfel over. Wat me verrast, is dat hij nog geen minuut heeft gespeeld op een WK. Dit keer zal dat wel zo zijn, daar ben ik zeker van."