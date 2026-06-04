'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

Real Madrid wil shoppen bij Como 1907. De Spaanse grootmacht wil Nico Paz terughalen naar het Estadio Santiago Bernabeu. En het wordt een koopje. Al kunnen we ons voorstellen dat het overmaken van de transfersom Florentino Perez eveneens zal doen gruwelen.

Nico Paz verruilde in 2024 het Estadio Santiago Bernabeu voor het Stadio Giuseppe Sinigaglia. De middenvelder hoopte bij Como 1907 wél de nodige stappen in zijn carrière te zetten. Er waren destijds eveneens elke Spaanse club geïnteresseerd, maar de speler wou een nieuwe starten nemen.

Paz doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid, maar kreeg nooit echte kansen in het A-elftal. Het moet gezegd: de concurrentie was op met onder anderen Luka Modric en Toni Kroos op dat moment moordend in Madrid. De Koninklijke was dan ook aangenaam verrast dat Como zes miljoen euro tafel gooide voor de Spaanse Argentijn.

Basisspeler, smaakmaker én Argentijns international

In Como groeide Paz uit tot basisspeler, smaakmaker in de Serie A én Argentijns international. Uiteraard kwam de achtvoudig Argentijns international op die manier opnieuw in het vizier van zijn jeugdclub. En niet alleen op die radar. Ook de Italiaanse topclubs informeerden naar zijn voorwaarden voor een transfer.

Onder meer AC Milan, Internazionale FC, Juventus FC én SSC Napoli maakten eigenlijk nooit kans op die transfer. De Spaanse media weten dat Paz volgend seizoen door de grote poort zal terugkeren naar Madrid. Via een terugkoopclausule kan Real Madrid het jeugdproduct terughalen voor amper negen miljoen euro.

Marktwaarde van tachtig miljoen euro en transfer voor... negen miljoen euro

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige middenvelder ondertussen op maar liefst tachtig miljoen euro. Al zal Florentino Perez wellicht gruwelen als hij de voorgenoemde negen miljoen euro van de Madrileense rekening ziet verdwijnen.





Paz is op die manier één van eerste versterkingen in het aangekondigde Madrileense transferoffensief. De Koninklijke wil na een seizoen zonder prijzen én met veel (interne) kritiek opnieuw aanknopen met succes. Zelfs Erling Braut Haaland werd aangekondigd. Al zal het zo'n vaart niét lopen.