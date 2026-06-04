🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

Royal Antwerp FC heeft zijn blik opnieuw op jong buitenlands talent gericht. De Great Old maakte de komst bekend van de 18-jarige Ghanese spits Luis Narh, die als een project voor de toekomst naar de Bosuil komt.

Opnieuw jonge buitenlandse belofte

Met Luis Narh haalt Antwerp een aanvaller binnen die nog grotendeels onbekend is bij het grote publiek. De 18-jarige Ghanees moet de komende jaren verder groeien binnen de Antwerpse structuur en krijgt de kans om zich in België te ontwikkelen.

De Great Old heeft de voorbije jaren vaker gekozen voor jonge talenten met doorgroeipotentieel. Ook Narh past perfect binnen dat profiel. De club ziet in hem een speler die op termijn de stap naar het eerste elftal kan zetten. Hij tekent voor vier seizoenen, met nog een optie.

Wie is Luis Narh?

Narh is afkomstig uit Ghana en speelt als centrumspits. Ondanks zijn jonge leeftijd wist hij al de aandacht van Europese clubs te trekken dankzij zijn fysieke kwaliteiten, snelheid en neus voor doelpunten.

Veel ervaring op het hoogste niveau heeft de aanvaller nog niet, maar net daarom beschouwt Antwerp deze transfer als een investering voor de langere termijn. De club wil hem de tijd geven om zich aan te passen aan het Europese voetbal en verder te ontwikkelen.

Voetballen in Europa

Voor Narh betekent de overstap naar Antwerp zonder twijfel de grootste uitdaging uit zijn jonge carrière. De aanvaller verruilt zijn vertrouwde omgeving voor een competitie waarin het niveau, tempo en de fysieke intensiteit aanzienlijk hoger liggen.





De club staat bovendien bekend om zijn professionele omkadering, waardoor jonge spelers de kans krijgen om zich stap voor stap te ontwikkelen.

Investeren in de toekomst

Met de komst van Narh bevestigt Antwerp opnieuw dat het niet alleen naar onmiddellijke versterkingen kijkt, maar ook naar talenten die op termijn een belangrijke rol kunnen spelen.

De jonge Ghanees zal eerst moeten bewijzen dat hij het potentieel kan omzetten in prestaties, maar op de Bosuil geloven ze duidelijk in zijn kwaliteiten. Voor Narh begint nu een nieuw hoofdstuk, terwijl Antwerp hoopt opnieuw een ruwe diamant in huis te hebben gehaald.