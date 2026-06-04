🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2894

Royal Antwerp FC heeft zijn blik opnieuw op jong buitenlands talent gericht. De Great Old maakte de komst bekend van de 18-jarige Ghanese spits Luis Narh, die als een project voor de toekomst naar de Bosuil komt.

Opnieuw jonge buitenlandse belofte

Met Luis Narh haalt Antwerp een aanvaller binnen die nog grotendeels onbekend is bij het grote publiek. De 18-jarige Ghanees moet de komende jaren verder groeien binnen de Antwerpse structuur en krijgt de kans om zich in België te ontwikkelen.

De Great Old heeft de voorbije jaren vaker gekozen voor jonge talenten met doorgroeipotentieel. Ook Narh past perfect binnen dat profiel. De club ziet in hem een speler die op termijn de stap naar het eerste elftal kan zetten. Hij tekent voor vier seizoenen, met nog een optie.

Wie is Luis Narh?

Narh is afkomstig uit Ghana en speelt als centrumspits. Ondanks zijn jonge leeftijd wist hij al de aandacht van Europese clubs te trekken dankzij zijn fysieke kwaliteiten, snelheid en neus voor doelpunten.

Veel ervaring op het hoogste niveau heeft de aanvaller nog niet, maar net daarom beschouwt Antwerp deze transfer als een investering voor de langere termijn. De club wil hem de tijd geven om zich aan te passen aan het Europese voetbal en verder te ontwikkelen.

Voetballen in Europa

Voor Narh betekent de overstap naar Antwerp zonder twijfel de grootste uitdaging uit zijn jonge carrière. De aanvaller verruilt zijn vertrouwde omgeving voor een competitie waarin het niveau, tempo en de fysieke intensiteit aanzienlijk hoger liggen.

De club staat bovendien bekend om zijn professionele omkadering, waardoor jonge spelers de kans krijgen om zich stap voor stap te ontwikkelen.

Investeren in de toekomst

Met de komst van Narh bevestigt Antwerp opnieuw dat het niet alleen naar onmiddellijke versterkingen kijkt, maar ook naar talenten die op termijn een belangrijke rol kunnen spelen.

De jonge Ghanees zal eerst moeten bewijzen dat hij het potentieel kan omzetten in prestaties, maar op de Bosuil geloven ze duidelijk in zijn kwaliteiten. Voor Narh begint nu een nieuw hoofdstuk, terwijl Antwerp hoopt opnieuw een ruwe diamant in huis te hebben gehaald.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Knopen door te hakken voor Rik De Mik: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mik: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

14:00
7
Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

16:00
‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

17:00
Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

16:30
3
U17 naar historische finale op EK

U17 naar historische finale op EK

15:38
7
‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

15:20
WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

15:15
OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

15:00
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

14:40
Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

13:30
7
Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
36
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
8
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
4
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

10:00
1
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
7
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

20:40
22
'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

21:30
3
Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

21:00
5
Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

20:00
21
Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

20:20
'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

19:40
3
De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

19:20
Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

19:00
Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

03/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt TIGERMANIA TIGERMANIA over Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen kukeluku kukeluku over Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent Allé Maurice Allé Maurice over U17 naar historische finale op EK Union 60 Union 60 over Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois ! Union 60 Union 60 over Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu ! El Malvario El Malvario over Les Léopards ont fait rugir Sclessin : le Congo manque le coche dans une ambiance des grands soirs Goro Goro over Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved