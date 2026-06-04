🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’
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Antwerp blijft actief op de transfermarkt ondanks de onzekerheid rond het eigenaarschap van de club. De Great Old staat dicht bij een akkoord met de Japanse flankaanvaller Koki Ando, een van de opvallendste jonge talenten uit de J.League 2.

Antwerp kijkt naar Japan

Volgens verschillende berichten bevindt Antwerp zich in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen rond Koki Ando. De 18-jarige Japanner geldt als een technisch sterke en bijzonder wendbare vleugelspeler die zowel op links als rechts uit de voeten kan.

Ando is rechtsvoetig, maar speelt vaak vanaf de linkerflank. Zijn snelheid, dribbelvaardigheid en individuele acties maakten hem de voorbije maanden tot een van de meest besproken jonge spelers in de Japanse tweede klasse.

De aanvaller zou bij Antwerp de concurrentie op de flanken moeten vergroten en past binnen de strategie om jonge talenten met groeipotentieel aan te trekken.

Opvallende doorbraak in 2025

Ando werd geboren in Japan en genoot zijn opleiding bij RKU Kashiwa High School, een school die bekendstaat om haar sterke voetbalprogramma. Begin 2025 zette hij zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Mito HollyHock.

Daar hoefde hij niet lang te wachten op zijn kans. Sinds eind april verzamelde hij zijn eerste invalbeurten in de J.League 2 en maakte hij meteen indruk. In zijn eerste twee officiële optredens scoorde hij twee fraaie dribbelgoals, telkens na een individuele actie vanaf de linkerflank. Die sterke start leverde hem meteen de onderscheiding van Jonge Speler van de Maand op.

Langlopend contract

Mito HollyHock gelooft sterk in het potentieel van de aanvaller. Daarom ligt Ando nog onder contract tot eind 2029. Dat betekent dat Antwerp een transfersom moet betalen om hem los te weken.

Een officiële marktwaarde is voorlopig nog niet vastgesteld, maar gezien zijn leeftijd en beperkte aantal wedstrijden bevindt die zich momenteel nog in een relatief bescheiden categorie.

Derde Japanner op de Bosuil?

Als de transfer wordt afgerond, wordt Ando de derde Japanse speler in de Antwerp-kern naast Taishi Nozawa en Kota Tsunashima.

Bovendien zou hij al de derde zomeraanwinst worden na de komst van de Ecuadoranen David Fricio Caicedo en Carlos Daniel Mejía. Antwerp werkt daarnaast ook verder aan de komst van spits Snayder Porozo, waardoor de kern stilaan vorm krijgt voor het nieuwe seizoen.

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