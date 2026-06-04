De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

Het WK 2026 loert nu echt wel om de hoek. En dus is de vraag welke spelers daar van doorslaggevend belang kunnen zijn voor hun teams. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Guillerme Ochoa zijn alvast vier spelers die op hun manier al indruk maken door er gewoon te zijn.

Het WK 2026 begint op 11 juni met een wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Een wedstrijd die we ook zestien jaar geleden al eens zagen als openingswedstrijd op een wereldkampioenschap. En een speler van toen is er gewoon opnieuw bij.

Guillerme Ochoa is namelijk opgeroepen bij de Mexicaanse nationale ploeg. Goed voor zijn zesde grote toernooi op een rij. Jawel, de ex-doelman van onder meer Standard is al twintig jaar international en op die manier van grote waarde voor zijn land.

Ochoa staat in een rijtje tussen de absolute groten

De 40-jarige Mexicaanse doelman zit ondertussen al aan 153 interland voor zijn land en wil er daar op het WK zeker nog een aantal aan gaan toevoegen. Daarmee is de huidige keeper van AEL Limassol opgenomen in een illuster rijtje van spelers die al 20 jaar meegaan.

Als we de lijst bekijken van spelers die er op het WK 2006 in Duitsland, dan zijn er namelijk maar vier spelers die er nu nog bij zijn. Daarbij dus ook Ochoa, die aan zijn zesde WK begint met Mexico. Een zesde WK? Dat doen maar twee spelers hem momenteel na.







De Mexicaanse doelman zal wel hopen eindelijk eens de kwartfinales te kunnen halen. In de vorige toernooien was de achtste finales telkens het eindstation van de Mexicanen, in 2022 overleefden ze in Qatar de groepsfase zelfs niet.

In een groep met naast Zuid-Afrika ook nog Zuid-Korea en Tsjechië moeten de Mexicanen - gesteund door het publiek in eigen land - deze keer wél in staat worden geacht om de volgende ronde op z'n minst te gaan halen. Maar daarna begint het pas ...

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo

Van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo verwacht men eigenlijk niets anders. Messi is uittredend wereldkampioen en ook Ronaldo wil nog een last dance doen waarin hij met Portugal onder Roberto Martinez zo ver mogelijk raakt.

Ook zij zitten beiden aan hun zesde WK, ook zij hebben al heel veel mooie dingen laten zien. Topschutter worden aller tijden? Dat kan een prooi worden voor Messi als hij nog drie of meer keer scoort. Als eerste ooit scoren op zes wereldkampioenschappen? Dat kan iets voor CR7 worden.

Om maar te zeggen: de grootsten aller tijden zijn er ook al twintig jaar bij. Het einde van een tijdperk is bijzonder nabij, maar tot dan is het mogelijk nog een laatste keer genieten van de Argentijn en de Portugees.

En dan is er nog een zekere Luka Modric. Die is er niet voor de zesde keer bij, omdat Kroatië zich niet wist te plaatsen voor het WK 2010. Toch was hij er ook twintig jaar geleden al bij, een mooi einde van een tijdperk ook hier.

Modric wel, enkele andere oudjes door omstandigheden niet

De Kroaten haalden in 2006 en 2014 de achtste finales niet, maar werden wel tweede in 2018 en derde in 2022. Hoever raken ze in de Verenigde Staten, Canada en Mexico? Dat gaan we de komende weken met u ontdekken.

Modric, Messi, Ronaldo en Ochoa zijn niet eens de oudste speler op het WK 2026. Dat is de 43-jarige Craig Gordon. De Schotse doelman van Hearts mag voor het eerst naar het WK, omdat zijn land zich pas voor het eerst sinds 1998 wist te plaatsen. Zo kan het dus ook ...