'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'
Foto: © photonews

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De interesse in Romano Postema groeit met de minuut. De speler zou ook naar de Jupiler Pro League kunnen en daarbij is het een toch wel opvallende ploeg die het meeste interesse toont of lijkt te tonen: La Louvière.

Romano Postema is misschien geen naam die veel belletjes doet rinkelen in België, maar daar zou de komende jaren verandering in kunnen komen. Zeker als het tot een eventuele transfer komt richting de Belgische Jupiler Pro League.

De man is een echte Groninger. Hij speelde bij de jeugd van DIO Groningen (-2009), GVAV-Rapiditas (2009-2013) en FC Groningen (2013-2019), waar hij vanuit de jeugd bij de A-kern kwam. De voorbije jaren werd hij uitgeleend aan Den Bosch, Roda JC en dit seizoen Emmen.

Marktwaarde stijgt met de minuut voor Romano Postema

Daar heeft hij indruk gemaakt met niet minder dan 24 goals en 7 assists in de Keuken Kampioen Divisie. Dat maakt dat er veel interesse in hem is. Afgelopen winter had onder meer Hellas Verona zich al geroerd en nu is er ook vanuit Scandinavië interesse.

Bij Groningen ligt hij nog onder contract tot juni 2027. De vraag is of hij bij Groningen volgend seizoen eindelijk wél een kans zou krijgen, dan wel dat het beter zou zijn voor hem om alsnog de overstap te gaan maken naar het buitenland.

Romano Postema krijgt heel veel aandacht uit veel landen

Zelf is hij eigenlijk vrij duidelijk: Postema wil liever vertrekken bij Groningen en dus een definitieve oplossing gaan vinden voor zijn problemen. Postema gelooft er namelijk niet meteen in dat hij volgend seizoen kansen zal krijgen bij Groningen.

En dus is het voor hem duidelijk: het zou beter zijn als hij zou vertrekken. Ondertussen is zijn marktwaarde met de minuut aan het stijgen. De voorbije maanden steeg zijn marktwaarde flink. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen 1 miljoen euro, waarmee hij wel nog steeds een koopje is en blijft.

Hellas Verona is ondertussen gedegradeerd uit de Serie A en dus lijken zij alvast niet meteen nog een echte optie op de toekomst. Er zijn de voorbije weken ook al pistes uit Scandinavië opgedoken over de mogelijke aankoop van de spits.

En dan zijn er ook nog Belgische opties, want ook La Louvière toont al eventjes interesse in de 24-jarige aanvaller. Mogelijk duiken er nog andere Belgische gegadigden op, maar hij kan in ieder geval een koopje worden voor de Belgische teams. Het is aan Postema zelf ook om de juiste keuze te maken met oog op zijn toekomst.

Doeltreffende spits, ideaal voor ... La Louvière?

Bij Emmen was hij bijzonder doeltreffend, maar dat was wel bij een team dat heel aanvallend speelde in de Nederlandse tweede klasse. De Belgische eerste klasse is wat dat betreft een heel andere manier van spelen. 

Misschien dat Postema beter kan gedijen in een opener competitie in het Hoge Noorden, waar het makkelijker is om te scoren. Maar ook de Jupiler Pro League kan een nieuwe stap zijn in de carrière van Postema. Volgens de scoutingssystemen wordt Postema omschreven als een intensieve drukzetter, een koelbloedige afmarker en een wendbare aanvaller in de grote rechthoek.

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