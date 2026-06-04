Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Cercle Brugge heeft duidelijkheid geschapen over vier huurlingen uit de voorbije campagne. De Vereniging zal de aankoopopties van Dante Vanzeir, Pieter Gerkens, Oluwaseun Adewumi en Oumar Diakité niet lichten.

Einde van vier huurperiodes

Met het aflopen van het seizoen neemt Cercle afscheid van vier spelers die het voorbije jaar op huurbasis actief waren in groen-zwarte loondienst. De club besliste om geen gebruik te maken van de afgesproken aankoopopties, schrijft Het Laatste Nieuws. Daardoor keren alle vier de spelers terug naar hun moederclub, waar hun toekomst opnieuw zal worden geëvalueerd.

Gent krijgt spelers terug

Vooral bij KAA Gent zal die beslissing aandachtig worden gevolgd. Zowel Dante Vanzeir als Pieter Gerkens liggen immers nog onder contract bij de Buffalo's.

De twee ervaren Belgen maakten het voorbije seizoen deel uit van de Cercle-kern, maar konden de Bruggelingen blijkbaar niet voldoende overtuigen om een definitieve transfer af te dwingen.

Volgens de eerder gemaakte afspraken behoorde een nieuwe uitleenbeurt onder dezelfde voorwaarden niet tot de mogelijkheden. Toch lijken nieuwe onderhandelingen tussen beide clubs niet volledig uitgesloten.

Ook Adewumi en Diakité keren terug

Niet alleen Gent krijgt spelers terug. Oluwaseun Adewumi trekt opnieuw naar het Engelse Burnley, terwijl Oumar Diakité terugkeert naar het Franse Stade Reims. Vooral Diakité liet geregeld zijn potentieel zien en bereidt zich momenteel voor op nieuwe internationale verplichtingen met Ivoorkust.





Nieuwe koers voor Cercle

Met het vertrek van vier spelers ontstaat opnieuw ruimte binnen de selectie van Cercle Brugge. De Vereniging staat voor een belangrijke transferzomer en zal op zoek moeten naar nieuwe oplossingen voor verschillende posities.

De beslissing toont aan dat Cercle kritisch blijft in zijn transferbeleid. Hoewel de vier huurlingen hun bijdrage leverden, achtte de club het niet opportuun om de afgesproken opties te activeren.