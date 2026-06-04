Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Cercle Brugge heeft duidelijkheid geschapen over vier huurlingen uit de voorbije campagne. De Vereniging zal de aankoopopties van Dante Vanzeir, Pieter Gerkens, Oluwaseun Adewumi en Oumar Diakité niet lichten.

Einde van vier huurperiodes

Met het aflopen van het seizoen neemt Cercle afscheid van vier spelers die het voorbije jaar op huurbasis actief waren in groen-zwarte loondienst. De club besliste om geen gebruik te maken van de afgesproken aankoopopties, schrijft Het Laatste Nieuws. Daardoor keren alle vier de spelers terug naar hun moederclub, waar hun toekomst opnieuw zal worden geëvalueerd.

Gent krijgt spelers terug

Vooral bij KAA Gent zal die beslissing aandachtig worden gevolgd. Zowel Dante Vanzeir als Pieter Gerkens liggen immers nog onder contract bij de Buffalo's.

De twee ervaren Belgen maakten het voorbije seizoen deel uit van de Cercle-kern, maar konden de Bruggelingen blijkbaar niet voldoende overtuigen om een definitieve transfer af te dwingen.

Volgens de eerder gemaakte afspraken behoorde een nieuwe uitleenbeurt onder dezelfde voorwaarden niet tot de mogelijkheden. Toch lijken nieuwe onderhandelingen tussen beide clubs niet volledig uitgesloten.

Ook Adewumi en Diakité keren terug

Niet alleen Gent krijgt spelers terug. Oluwaseun Adewumi trekt opnieuw naar het Engelse Burnley, terwijl Oumar Diakité terugkeert naar het Franse Stade Reims. Vooral Diakité liet geregeld zijn potentieel zien en bereidt zich momenteel voor op nieuwe internationale verplichtingen met Ivoorkust.

Nieuwe koers voor Cercle

Met het vertrek van vier spelers ontstaat opnieuw ruimte binnen de selectie van Cercle Brugge. De Vereniging staat voor een belangrijke transferzomer en zal op zoek moeten naar nieuwe oplossingen voor verschillende posities.

De beslissing toont aan dat Cercle kritisch blijft in zijn transferbeleid. Hoewel de vier huurlingen hun bijdrage leverden, achtte de club het niet opportuun om de afgesproken opties te activeren.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge
Dante Vanzeir
Pieter Gerkens

Meer nieuws

Knopen door te hakken voor Rik De Mik: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mik: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

17:30
3
‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

17:00
Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

16:00
U17 naar historische finale op EK

U17 naar historische finale op EK

15:38
7
‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

15:20
WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

15:15
OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

15:00
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

14:40
🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

14:00
7
Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

13:30
7
Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
36
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
8
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
4
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

10:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
7
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

20:40
22
'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

21:30
3
Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

21:00
5
Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

20:20
Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

20:00
21
'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

19:40
3
De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

19:20
Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

19:00
Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

03/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt TIGERMANIA TIGERMANIA over Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen kukeluku kukeluku over Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent Allé Maurice Allé Maurice over U17 naar historische finale op EK Union 60 Union 60 over Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois ! Union 60 Union 60 over Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu ! El Malvario El Malvario over Les Léopards ont fait rugir Sclessin : le Congo manque le coche dans une ambiance des grands soirs Goro Goro over Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved