Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois is sinds kort aandeelhouder van KRC Genk, maar de Rode Duivel laat er geen twijfel over bestaan dat hij zich niet mengt in de dagelijkse sportieve werking. Dat bleek nogmaals toen hij reageerde op de contractverlenging van sportief directeur Dimitri de Condé.

Courtois investeert in zijn jeugdclub

De voorbije dagen werd bekend dat Courtois een minderheidsparticipatie heeft genomen in KRC Genk. Voor de doelman van Real Madrid betekende dat een terugkeer naar zijn roots. Courtois genoot zijn jeugdopleiding immers bij de Limburgse club en debuteerde er als prof voordat hij uitgroeide tot een van de beste doelmannen ter wereld.

De investering past binnen een bredere ondernemersvisie van de 33-jarige Belg. Naast zijn indrukwekkende voetbalcarrière bouwde Courtois de afgelopen jaren een uitgebreid zakelijk netwerk uit. Zo investeerde hij onder meer in gamingprojecten, e-sports, technologiebedrijven, vastgoedinitiatieven en verschillende commerciële ondernemingen.

Ook zijn eigen esportsorganisatie TC Esports kreeg de voorbije jaren heel wat aandacht. Toch benadrukt Courtois dat zijn rol bij Genk niet betekent dat hij zich met alle belangrijke beslissingen bemoeit.

Lang vertrouwen voor De Condé

Recent maakte KRC Genk bekend dat Dimitri de Condé zijn contract verlengde tot 2035. Dat is een opvallend lange overeenkomst en onderstreept het vertrouwen van de clubleiding in haar sportieve architect.

De Condé is al meer dan een decennium een sleutelfiguur binnen Genk. Als voormalig profvoetballer speelde hij onder meer voor Genk, KV Mechelen en STVV. Na zijn actieve carrière groeide hij binnen de Limburgse club uit tot technisch en later sportief directeur.



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Onder zijn leiding bouwde Genk een reputatie op als een van de beste opleidingsclubs van Europa. Spelers als Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Wilfred Ndidi, Sander Berge, Mike Penders en Bilal El Khannouss werden mee ontwikkeld of succesvol verkocht tijdens zijn periode.

Had Courtois invloed?

Door zijn recente investering vroegen sommigen zich af of Courtois een rol speelde in de contractverlenging van De Condé. Dat blijkt allerminst het geval. In een interview met Het Laatste Nieuws was de doelman daar bijzonder duidelijk over. “Niet. Dat is de keuze van Peter Croonen en van heel de club.”

Daarmee verwijst hij naar de Genkse voorzitter, die samen met het bestuur de beslissing nam om De Condé langdurig aan de club te verbinden. Courtois benadrukt dat de sportieve koers van de club al jaren succesvol is en dat die lijn moet worden doorgetrokken. “Wat Dimitri hier de voorbije elf jaar gecreëerd heeft, is knap. Die continuïteit is belangrijk voor de club.”

Meer dan alleen voetbal

Het toont aan hoe Courtois vandaag naar zijn rol kijkt. Terwijl hij op het veld nog steeds uitblinkt bij Real Madrid en de Rode Duivels, kijkt hij ook nadrukkelijk naar de toekomst.

“Vroeger speelde ik veel PlayStation. Nu steek ik mijn tijd in business”, vertelde hij in hetzelfde gesprek met Het Laatste Nieuws. Zijn dagen bestaan tegenwoordig uit een combinatie van voetbal, vergaderingen en gezinsleven.

Ondanks die drukke agenda blijft zijn betrokkenheid bij Genk vooral die van een investeerder en supporter. De sportieve beslissingen laat hij voorlopig over aan de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. De verlenging van De Condé was volgens Courtois dan ook geen beslissing van een aandeelhouder, maar simpelweg de keuze van Peter Croonen en van heel de club.