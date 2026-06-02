Johan Walckiers
Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is
De verrassing hing al even in de lucht, maar afgelopen weekend werd ze ook officieel beklonken: Thibaut Courtois investeert via zijn bedrijf NXTPLAY in Genk. Voor de doelman van Real Madrid is het veel meer dan een zakelijke zet. Het is vooral een emotionele terugkeer naar de club waar alles begon.

Vlak voor hij zich meldde bij de Rode Duivels in Tubeke trok Courtois nog naar de Cegeka Arena om de deal in alle discretie af te ronden. Op een persmoment lichtte hij vervolgens zijn plannen toe.

“Genk is mijn thuis”, maakte Courtois meteen duidelijk bij HLN. “Ik ben hier opgegroeid en mijn carrière is hier begonnen. Ik sta vandaag waar ik sta dankzij de opleiding en de kansen die ik bij Genk gekregen heb. Daarom ben ik heel blij en trots dat ik opnieuw deel mag uitmaken van deze familie.”

Bij Genk werd de komst van de Rode Duivel met open armen ontvangen. CEO Peter Croonen sprak zelfs van een historische dag en benadrukte vooral de band tussen Courtois en de club.

Genk het vlaggenschip van zijn voetbalnetwerk

De investering past binnen het bredere voetbalproject van NXTPLAY, dat eerder al belangen nam in het Franse Le Mans en het Spaanse Extremadura. Toch wil Courtois benadrukken dat Genk daarin een aparte plaats inneemt.

“Het is niet de bedoeling om als een klassieke multiclubgroep te werken”, legde hij uit. “Genk wordt het vlaggenschip van ons voetbalnetwerk. We denken dat de clubs elkaar commercieel kunnen versterken, maar elke club behoudt haar eigen identiteit.”

Dat Genk uiteindelijk de Belgische keuze werd, is volgens Courtois geen toeval. Zijn naam werd de voorbije maanden ook gelinkt aan Sporting Hasselt, maar daar kwam geen samenwerking van. “Er is maar één ploeg in België waar ik mezelf echt zie instappen en dat is KRC Genk”, klonk het duidelijk. “Het emotionele speelde daarin zeker mee.”

Courtois en zijn zakenpartner Gonzalo Vila verwerven een minderheidsbelang in de club. Vila krijgt daarbij ook een zitje in de Raad van Bestuur. Volgens Courtois is het belangrijk dat een investering verder gaat dan enkel financiële steun. “We willen niet gewoon geld neerleggen”, aldus de doelman. “We willen mee nadenken, onze knowhow delen en de club helpen groeien.”

Zelf blijft Courtois voorlopig wel op afstand betrokken. Zijn focus ligt momenteel op het WK met de Rode Duivels en uiteraard ook nog altijd op Real Madrid. “Als Genk mijn mening vraagt over een speler of een bepaald dossier, wil ik daar zeker naar kijken”, zei hij. “Maar laat ons eerlijk zijn: de club werkt vandaag al heel goed. Wat Dimitri de Condé hier de voorbije jaren heeft opgebouwd, is indrukwekkend.”

Genk aanbevelen bij jonge spelers

De verlenging van De Condé tot 2035 kwam dan ook volledig vanuit de club zelf. Courtois ziet vooral veel potentieel voor de toekomst. Niet alleen sportief, maar ook commercieel. Hij is ervan overtuigd dat Genk internationaal nog sterker op de kaart gezet kan worden.

“Mijn ploegmaats bij Real Madrid kennen Genk wel degelijk”, glimlachte hij. “Dankzij spelers als Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en mezelf heeft de club een naam opgebouwd. Genk is een pionier in het ontwikkelen van jonge talenten.”

Toch wil hij geen actieve transfermakelaar worden. “Het is niet mijn taak om spelers te bellen en hen te overtuigen”, lachte Courtois. “Maar als een jonge speler mij om advies vraagt, zou ik Genk altijd aanbevelen.”

Elk jaar voor de titel

De investering ziet hij bovendien als een project op lange termijn. Of dat later kan uitgroeien tot een groter aandeel of een officiële bestuursrol, sluit hij niet uit. “Dat zou kunnen”, gaf hij toe. “Ik wil nog vijf of zes jaar voetballen en woon graag in Madrid, maar dit is absoluut een langetermijnproject. Over enkele jaren zal ik wellicht vaker aanwezig zijn.”

De grote ambitie is ondertussen duidelijk. “Genk moet opnieuw vaker voor de titel spelen en prijzen pakken”, stelde Courtois ambitieus. “Topclubs moeten elk jaar meestrijden voor het kampioenschap. En Champions League-voetbal is daarbij enorm belangrijk.”
 
Ook buiten het veld kijkt hij groot. “Op commercieel vlak wil ik de naam Racing Genk wereldwijd nog bekender maken”, besloot Courtois. “We moeten doorgroeien naar een top 50-club in Europa. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.”

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

