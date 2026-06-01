"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

Standard heeft maandag aangekondigd dat het zijn samenwerking met Circus Daily voor de komende vier seizoenen verlengt. CEO Giacomo Angelini en Circus Daily-woordvoerster Charlène Renier reageerden op het nieuws.

“Circus Daily bevestigt daarmee zijn duurzame engagement naast de Rouches en versterkt zijn status als belangrijke lokale partner. Deze verlenging getuigt van de vertrouwensrelatie tussen de twee instellingen en van hun gezamenlijke wil om Luik verder te laten stralen”, schrijft Standard.

“Om deze nieuwe stap te vieren slaan Standard de Liège en Circus Daily de handen ineen voor een reeks exclusieve initiatieven die het voorseizoen 2026-2027 zullen bepalen. De supporters zullen kunnen genieten van een uitzonderlijk initiatief bedacht door Circus Daily om de lancering van de nieuwe campagne te ondersteunen”, klinkt het verder.

Hoe dat er concreet zal uitzien? “Op het programma: exclusieve aankondigingen, nooit eerder vertoonde interviews, meeslepende content dicht bij de ploeg en momenten bedoeld om supporters de coulissen van de zomerse voorbereiding te laten beleven. Het hoogtepunt van dit voorseizoen: de prestigieuze galawedstrijd tegen Juventus, een evenement dat zich al aankondigt als een van de hoogtepunten van de zomer in Sclessin."

Standard-CEO Giacomo Angelini reageerde tevreden op de verlenging. “De trouw en het engagement van Circus Daily aan onze zijde zijn een blijk van vertrouwen waar we bijzonder trots op zijn. Deze verlenging opent een nieuw hoofdstuk in onze samenwerking en we kijken ernaar uit om samen dit avontuur verder te zetten in het belang van Standard, zijn ambities en zijn supporters."





Ook Circus Daily-woordvoerster Charlène Renier is blij met de overeenkomst. "We zijn bijzonder blij ons partnerschap met Standard de Liège te verlengen, een emblematische instelling die dezelfde waarden van passie, engagement en nabijheid bij het publiek deelt als Circus Daily. Deze samenwerking stelt ons in staat onze lezers te blijven voorzien van kwalitatieve sportinhoud, dicht bij het nieuws en de emoties die de sport dagelijks doen leven."