Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Senne Lammens heeft zijn eerste seizoen bij Manchester United meteen afgesloten met een opvallende individuele bekroning. De ex-doelman van Antwerp werd door de Premier League-fans verkozen tot Transfer van het Seizoen, na een jaar waarin hij zich razendsnel liet gelden op Old Trafford.

Lammens wint Premier League-prijs na topseizoen

Senne Lammens heeft zijn geweldige eerste seizoen bij Manchester United bekroond gezien met een stevige individuele prijs. De Belgische doelman was genomineerd voor Transfer van het Seizoen in de Premier League en kreeg maandag ook officieel de bevestiging: hij haalde het van de concurrentie.

Manchester United deelde het nieuws al trots via de officiële kanalen. "Maximale impact, minimale drukte", klinkt het op het X-account van de Engelse club. De fans konden stemmen via de website van de Premier League en waren duidelijk: de transfer van Lammens van Antwerp naar United was de beste. Hij haalde het van onder meer João Pedro, Granit Xhaka, Rayan Cherki, Adrien Truffert, Viktor Gyökeres, Antoine Semenyo en Dominic Calvert-Lewin.

Premier League-volgers zien Lammens als beste transfer

Dat de prijs verdiend is, is wel duidelijk. De impact van Lammens was meteen voelbaar bij zijn debuut op speeldag 7, tegen Sunderland. In 32 Premier League-wedstrijden pakte hij 79 reddingen en hield hij acht keer de nul. Sky Sports kwam met nog meer indrukwekkende cijfers. Lammens voorkwam namelijk meer expected goals dan eender welke andere PL-doelman: 6,39.

Bondscoach Rudi Garcia heeft hem opgenomen in zijn WK-selectie terwijl Lammens eerder op het seizoen zijn debuut maakte tegen Liechtenstein. Ook tegen de Verenigde Staten stond hij tussen de palen in maart. Over beide wedstrijden heen slikte hij twee doelpunten, allebei tegen de VS.

Lammens ziet marktwaarde stevig stijgen na United-doorbraak

Afgelopen zomer maakte hij van Antwerp pas laat de overstap naar Manchester United, dat destijds zo'n 21 miljoen euro betaalde. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde al op 30 miljoen euro. Zijn eerste jaar in Engeland had amper beter kunnen verlopen.