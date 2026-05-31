Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Jeremy Doku trekt met vertrouwen en ambitie richting het WK. De flankaanvaller van Manchester City beseft dat zijn rol bij de Rode Duivels veranderd is en ziet zichzelf steeds meer als één van de leiders van deze generatie.

Na het drukste seizoen uit zijn carrière voelt Doku zich klaar voor een hoofdrol bij België. De 23-jarige aanvaller beleefde opnieuw een intens seizoen bij Manchester City en ziet die opeenvolging van topwedstrijden als een ideale voorbereiding op het wereldkampioenschap.

Zoals een examen dat je goed ingestudeerd hebt

“Het is zoals naar een examen gaan in de wetenschap dat je goed gestudeerd hebt”, vertelt Doku in Knack. “Dat creëert extra druk omdat je niet wilt falen, maar het is ook opwindend. Je werkt een heel jaar om nu fit te zijn.”

Hoewel Doku bij Manchester City steeds meer indruk maakt, ziet hij zichzelf nog niet op zijn absolute topniveau. “Nee, ik ben nog altijd maar 23”, zegt hij nuchter. “Mijn topniveau bereik ik pas binnen twee of drie jaar.”

Dat betekent niet dat hij ontevreden is over zijn huidige vorm. Integendeel. “Ik voel me in balans en in staat om mijn club en mijn nationale ploeg mee aan prijzen te helpen.”

Leider, maar niet dé leider

Met ondertussen al meerdere grote toernooien op de teller beseft Doku bovendien dat zijn positie binnen de Belgische selectie veranderd is. Waar hij vroeger vooral het opkomende talent was, wordt nu meer van hem verwacht. “Als ik achterom kijk, besef ik dat ik één van de spelers ben met de meeste toernooiervaring binnen deze groep.”





En daar hoort volgens hem ook verantwoordelijkheid bij. “In tegenstelling tot in 2022 trek ik naar dit WK als één van de leiders van de ploeg”, klinkt het duidelijk. “Niet dé patron, maar wel iemand die verantwoordelijkheid moet nemen en de ploeg mee op sleeptouw moet nemen.”

Voor Doku betekent leiderschap vooral initiatief nemen op cruciale momenten. “Dat betekent het spel dragen, initiatief nemen en je niet verstoppen op de belangrijke momenten.”

Veel talent en honger bij Rode Duivels

Over de kansen van België blijft hij realistisch, maar tegelijk opvallend ambitieus. “Favoriet zijn we niet, maar misschien worden we wel een beetje onderschat”, stelt Doku. “Er zit veel jeugd, talent en vooral honger in deze ploeg.”

Toch vraagt hij ook begrip voor de jonge generatie. “Voor veel spelers zal het eerste WK spannend zijn”, besluit hij. “Dat is normaal. Dit is een eerste stap in ons traject, maar wel een belangrijke en leerrijke.”