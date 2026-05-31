Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Jeremy Doku ziet zichzelf als nieuwe leider Rode Duivels: "We worden onderschat"

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jeremy Doku trekt met vertrouwen en ambitie richting het WK. De flankaanvaller van Manchester City beseft dat zijn rol bij de Rode Duivels veranderd is en ziet zichzelf steeds meer als één van de leiders van deze generatie.

Na het drukste seizoen uit zijn carrière voelt Doku zich klaar voor een hoofdrol bij België. De 23-jarige aanvaller beleefde opnieuw een intens seizoen bij Manchester City en ziet die opeenvolging van topwedstrijden als een ideale voorbereiding op het wereldkampioenschap.

Zoals een examen dat je goed ingestudeerd hebt

“Het is zoals naar een examen gaan in de wetenschap dat je goed gestudeerd hebt”, vertelt Doku in Knack. “Dat creëert extra druk omdat je niet wilt falen, maar het is ook opwindend. Je werkt een heel jaar om nu fit te zijn.”

Hoewel Doku bij Manchester City steeds meer indruk maakt, ziet hij zichzelf nog niet op zijn absolute topniveau. “Nee, ik ben nog altijd maar 23”, zegt hij nuchter. “Mijn topniveau bereik ik pas binnen twee of drie jaar.”

Dat betekent niet dat hij ontevreden is over zijn huidige vorm. Integendeel. “Ik voel me in balans en in staat om mijn club en mijn nationale ploeg mee aan prijzen te helpen.”

Leider, maar niet dé leider

Met ondertussen al meerdere grote toernooien op de teller beseft Doku bovendien dat zijn positie binnen de Belgische selectie veranderd is. Waar hij vroeger vooral het opkomende talent was, wordt nu meer van hem verwacht. “Als ik achterom kijk, besef ik dat ik één van de spelers ben met de meeste toernooiervaring binnen deze groep.”

En daar hoort volgens hem ook verantwoordelijkheid bij. “In tegenstelling tot in 2022 trek ik naar dit WK als één van de leiders van de ploeg”, klinkt het duidelijk. “Niet dé patron, maar wel iemand die verantwoordelijkheid moet nemen en de ploeg mee op sleeptouw moet nemen.”

Voor Doku betekent leiderschap vooral initiatief nemen op cruciale momenten. “Dat betekent het spel dragen, initiatief nemen en je niet verstoppen op de belangrijke momenten.”

Veel talent en honger bij Rode Duivels

Over de kansen van België blijft hij realistisch, maar tegelijk opvallend ambitieus. “Favoriet zijn we niet, maar misschien worden we wel een beetje onderschat”, stelt Doku. “Er zit veel jeugd, talent en vooral honger in deze ploeg.”

Toch vraagt hij ook begrip voor de jonge generatie. “Voor veel spelers zal het eerste WK spannend zijn”, besluit hij. “Dat is normaal. Dit is een eerste stap in ons traject, maar wel een belangrijke en leerrijke.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester City
België
Jérémy Doku

Meer nieuws

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

17:30
Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar... Analyse

Probleem! Kevin De Bruyne wil 'fun' volgend seizoen: Allegri wil soort Modric van hem maken, maar...

15:00
Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is

16:30
Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

15:45
2
Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

Ploeggenoot van Doku of van Lammens? Topclubs staan in de rij voor Rode Duivel

11:00
Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

14:19
4
Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

Hans Vanaken over het ideale middenveld van de Rode Duivels: "De Bruyne, Tielemans en..."

11:30
Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

Mark van Bommel gaat na twee jaar weer aan de slag: ex-Antwerp-trainer vraagt wel toploon

13:30
De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"

09:00
Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

Hans Vanaken geeft aan hoe de Rode Duivels tegen toplanden zullen spelen op het WK

08:00
7
Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

Franky Van der Elst kritisch voor Gentse fans: "Het is erover"

13:00
Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

Axel Witsel terug naar Standard? Nu hij transfervrij is, schept de Rode Duivel duidelijkheid

10:30
1
Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

Onnodig en ongepast? Chelsea deelt sneer uit naar stadsrivaal Arsenal na verlies in finale

12:15
2
LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel

LIVE: KAA Gent en KRC Genk op zoek naar laatste Europees ticket: enorm belang, enorm gepuzzel

10:15
Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

Arne Slot verlaat Liverpool met gigantische ontslagpremie: dit astronomisch bedrag krijgt hij nog mee

10:00
Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

Niet naar zijn zin: Club Brugge-ster Stankovic keert terug naar Inter, maar nu moet hij zelf nog beslissen

09:30
9
🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen?

08:30
6
Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

Voormalige JPL-ster bestempeld tot floptransfer in de Premier League: "Hall of Shame"

07:30
Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos

06:52
21
Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens

22:30
31
Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

Louwagie (KAA Gent) prikt naar Antwerp en Anderlecht: "Financiële doping"

22:00
48
Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

Luis Enrique door het dolle heen na Champions League-winst

21:49
1
Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er

21:30
10
PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

21:05
🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

🎥 PSG-fans vieren Champions League-winst: politie moet hardhandig optreden

21:28
Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

21:00
Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

20:40
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

30/05
15
Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

20:20
'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

19:30
6
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

19:00
5
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
2
"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
1
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

30/05
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

30/05
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

30/05

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: - Real09 Real09 over 🎥 Had Arsenal hier een penalty moeten krijgen? Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos Don Bozhinov Don Bozhinov over Degoutante beelden uit Parijs: feest na CL-winst PSG slaat om in chaos Zapper24 Zapper24 over Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club Don Bozhinov Don Bozhinov over Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge Pogi Pogi over Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union Eric Stevens Eric Stevens over Anderlecht proche d'un partenariat historique pour retrouver une part importante de son identité QuickPick QuickPick over 45 buts cette saison : Charleroi chipe à Anderlecht l'un des plus grands talents de sa génération mannekes mannekes over Supporters Antwerp niet blij met beslissing van Paul Gheysens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved