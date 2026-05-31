Johan Walckiers, voetbaljournalist
Hugo Broos zit al op zijn paard door tegenstander voor het WK begonnen is
In volle voorbereiding op het WK speelde Zuid-Afrika, onder leiding van Hugo Broos, vrijdag in Orlando een oefenwedstrijd tegen Nicaragua. Het werd een frustrerende partij voor de Belg, maar hij zal er ongetwijfeld waardevolle lessen uit trekken met het oog op het vervolg.

Zuid-Afrika zit al verder in zijn voorbereiding op het WK dan de meeste andere gekwalificeerde ploegen. De ploeg van Hugo Broos is namelijk al ter plaatse, in de Verenigde Staten, en speelde al een eerste oefenmatch.

Maar de balans van die eerste test was teleurstellend voor de Belg, niet alleen door de 0-0, maar vooral het spel van de tegenstander werd met de vinger gewezen door de voormalige coach van Anderlecht.

Positieve prestatie, maar eerste frustratie voor Broos

Zijn ploeg domineerde immers ruim met meer dan 80% balbezit en meer dan 20 doelpogingen. Maar ze vonden de opening niet. Ze misten zelfs een strafschop die in de extra tijd van de eerste helft werd toegekend. Ex-Westerlo-speler Lyle Foster trof vlak voor de rust de paal.

"Ik denk niet dat we ons kunnen verheugen op de prestatie van de ploeg, zelfs vandaag niet, maar als je zo’n defensieve tegenstander treft, wordt het heel moeilijk", zei de bondscoach van de Bafana Bafana op de persconferentie na de 0-0 van zijn team tegen Nicaragua.

"Die spelers zijn hier gekomen om 90 minuten te verdedigen, de bal naar voren te knallen en vervolgens te doen alsof en hun blessures uit te vergroten, de ene na de andere. Ja, het was heel defensief en heel moeilijk voor ons", ging de gefrustreerde Belg verder.

"Ja, we hebben een penalty gemist, maar als we hadden gescoord, denk ik dat we nog andere goals hadden kunnen maken, want dan hadden zij iets moeten proberen. Maar vandaag heeft de tegenstander niets anders geprobeerd dan verdedigen", besloot een verbitterde Hugo Broos.

Toch zei Broos ook dat hij, los van het feit dat zijn manschappen de opening niet vonden, over het algemeen tevreden was over de collectieve prestatie. Voor de start van het WK spelen de troepen van Hugo Broos deze week nog een oefenwedstrijd tegen Jamaica. Dat wordt een veel grotere test voor de Bafana Bafana dan de tegenstander van vrijdag, Nicaragua.

Openingsmatch en open groep

Ondergebracht in groep A zullen tijdens het WK alle ogen op Zuid-Afrika gericht zijn, want het krijgt de eer de openingsmatch te spelen tegen Mexico, een van de organiserende landen. Maar dat zou wel eens in het voordeel van Hugo Broos en zijn mannen kunnen uitdraaien, want zij kunnen mogelijk veel vrijer voetballen dan Mexico, dat onder echte druk zal staan voor eigen publiek.

De wedstrijd wordt gespeeld op 11 juni in het Estadio Azteca in Mexico-Stad. Vervolgens nemen de Bafana Bafana het op 18 juni in Atlanta op tegen Tsjechië en op 24 juni in Monterrey (Mexico) tegen Zuid-Korea. Een groep die voor alle vier de ploegen behoorlijk open lijkt.

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

17:30
Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

