Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

Sporting Hasselt mag volgend seizoen aantreden in de Challenger Pro League. De Limburgers werden kampioen in eerste afdeling en kregen uiteindelijk ook hun licentie voor het profvoetbal. Coach Jo Christiaens blikt terug én vooruit.

Christiaens en co pakten op de laatste speeldag de titel. Ze haalden het met 1-0 van Desselt Sport. FC Knokke won ondertussen op het veld van Zelzate met 2-3, maar kwam in eindafrekening één punt tekort.

Een fantastisch seizoen voor Sporting Hasselt

Nu ook de licentiezorgen van de baan zijn, kan Jo Christiaens alles een beetje laten bezinken. "Aan de licentie heb ik geen verdienste, maar op sportief vlak hebben we een fantastisch seizoen beleefd", vertelt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

"Dat is vooral de verdienste van Knokke, dat het ook bijzonder goed gedaan heeft", merkt hij op. "Daardoor hebben we een heel seizoen lang op de toppen van onze tenen moeten lopen, maar, op een dipje in februari na, hebben we de hoge verwachtingen toch maar mooi ingelost."

Een rustig seizoen als promovendus

Christiaens zag zijn ploeg verschillende goede reeksen neerzetten. "Dankzij onder meer een ijzersterke eerste seizoenshelft en een 16 op 18 in onze laatste zes matchen hebben we bijvoorbeeld evenveel punten gepakt als de beloften van Gent, die het jaar voordien met een straatlengte voorsprong kampioen werden."

Ook de ambitie voor volgend seizoen komt aan bod. "In ons geval is het wat koffiedik kijken, maar een rustig seizoen als promovendus zou al knap zijn. Dat is een eerste stap in de ambitie van de club om uit te groeien tot een stabiele tweedeklasser", aldus Christiaens.





Inkomende transfers

Sporting Hasselt roert zich ondertussen op de transfermarkt. Het haalde onlangs Javan Ngoyi (24) bij Dessel Sport. De aanvaller tekende een contract voor één seizoen in Limburg. Doelman Leonardo Cascio maakte dan weer de overstap van Belisia Bilzen.

Sporting Hasselt bouwt zo duidelijk aan een competitieve ploeg voor de Challenger Pro League. Mogelijk mogen we nog transferactiviteit verwachten in het Stedelijk Sportstadion Hasselt, waar de ambities hoog reiken.