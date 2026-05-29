Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Sinds zijn afscheid als profvoetballer lijkt Toby Alderweireld drukker dan ooit. De voormalige Rode Duivel duikt op in tal van televisieprogramma’s, werkt als analist en bouwt tegelijk verder aan zijn eigen drankenmerk MM.

Geen leven als rentenier

Na een carrière bij onder meer Ajax, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur heeft Alderweireld financieel weinig zorgen. Toch denkt hij niet aan een leven zonder professionele bezigheden.

“In theorie zou dat kunnen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws over de vraag of hij zou kunnen rentenieren.

De ex-verdediger benadrukt dat hij altijd bewust met geld is omgegaan. Door te sparen en te investeren in aandelen en vastgoed heeft hij een stevige financiële basis opgebouwd.

Toch nuanceert hij het beeld dat veel mensen hebben van topvoetballers. “De mensen moeten ook niet overschatten wat ik in mijn carrière heb verdiend.” Volgens Alderweireld bestaan er zelfs binnen de absolute top van het voetbal enorme verschillen.

Niet dezelfde salarissen als de supersterren

Alderweireld verwijst daarbij naar enkele voormalige ploegmaats bij de Rode Duivels. “Ik ben geen De Bruyne, Lukaku of Courtois.” Hoewel hij jarenlang op het hoogste niveau actief was, ziet hij zichzelf niet in dezelfde financiële categorie als die wereldsterren.

Ook zijn periode bij Tottenham speelt volgens hem een rol. De Londenaren stonden nooit bekend als de grootste betalers van de Premier League. “Voor alle duidelijkheid: ik mag zeker niet klagen, maar ik wil maar zeggen dat er ook in het voetbal nog serieuze verschillen zijn.”

MM krijgt veel van zijn aandacht

Alderweireld geeft toe dat zijn drankenmerk tegenwoordig een belangrijk deel van zijn agenda inneemt. Ongeveer veertig procent van zijn tijd gaat naar MM, dat de voorbije jaren stevig groeide.

Zijn vele televisieoptredens zijn daarbij soms meer dan alleen ontspanning. De voormalige verdediger ziet bepaalde programma’s ook als een kans om zijn merk extra bekendheid te geven.

Overal op televisie

Met passages in programma’s als The Masked Singer, De Tafel van Gert en Komen Eten is Alderweireld een opvallende mediapersoonlijkheid geworden. Toch maakt hij zich geen zorgen dat het publiek hem beu zal worden.

“Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die naar al die programma’s hebben gekeken.” Bovendien zegt hij vaker nee dan velen denken. Vooral zijn deelname aan Komen Eten bleek een slimme zet. “Onze cijfers na die uitzending waren niet normaal”, vertelt hij over het effect op de verkoop van MM.

‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

22:00
21:40
21:40
21:00
20:30
20:00
19:30
19:00
18:30
18:00
17:45
17:30
17:00
16:29
16:00
15:30
15:00
14:30
09:50
14:00
13:30
13:00
12:30
12:20
12:00
11:30
11:00
10:30
09:20
07:00
08:45
08:20
07:50
22:30
07:20
