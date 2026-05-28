Aernout Van Lindt
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'
Het is een kwestie van tijd tot Internazionale officieel de optie in het contract van Aleksandar Stankovic zal lichten. Even was er hoop bij Club Brugge dat ze hem toch nog zouden kunnen houden, maar dat blijkt ijdele hoop.

Internazionale FC heeft nog tot vijftien juni de tijd om de terugkoopclausule te lichten en Stankovic voor 23 miljoen euro terug te halen. En tot op heden werd dat nog niet gedaan, waardoor ze bij Club Brugge begonnen te hopen.

Toch komt de deal steeds dichterbij. Ondertussen zou de speler volgens Pasquale Guarro van Lombardia TV zelfs al in Italië zijn om er de details te bespreken over zijn toekomst - de kans is nog bestaande dat hij deze zomer meteen wordt verkocht met winst.

Club Brugge mag 23 miljoen euro incasseren voor Aleksandar Stankovic

Blauw-zwart betaalde afgelopen zomer net geen tien miljoen euro voor de 20-jarige Serviër, maar kan hem nu voor 23 miljoen euro kwijtspelen. Als Internazionale nog een jaartje wacht, dan kunnen ze hem terughalen voor 25 miljoen euro. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde dan weer op 25 miljoen euro.

Het zal dus echter 23 miljoen euro worden voor Club Brugge. De deal is zo goed als rond en eens het 1 juni is kan de deal ook officieel worden beklonken. En zo doet blauw-zwart financieel een geweldige zaak, maar sportief niet meteen want Stankovic zal zeker gemist worden.

Club Brugge heeft opvolger al op het oog voor Aleksandar Stankovic

Stankovic speelde dit seizoen over alle competities heen 55 duels voor Club Brugge. Daarin was hij goed voor negen goals en vijf assists. Hij werd op de Pro League-awards niet uit het niets verkozen tot Talent van het Jaar.

Club Brugge heeft namelijk ene Cheveyo Tsawa heel hoog op zijn lijstje geplaatst. Tsawa is een 19-jarige centrale middenvelder die bij FC Zurich speelt. Hij maakt daar grote sier en volgens Zwitserse bronnen zou dat voldoende zijn voor blauw-zwart om de aandacht opnieuw op hem te gaan zetten. De Zwitserse jeugdinternational startte dit seizoen al heel vaak voor zijn ploeg.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

