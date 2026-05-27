Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

KRC Genk moet na een wisselvallig seizoen nog vol aan de bak voor Europees voetbal. Jacky Mathijssen ziet vooral één positie waar de Limburgers dringend moeten ingrijpen.

KRC Genk heeft er geen al te best seizoen opzitten. De Limburgers grepen naast de Champions' Play-offs en konden ook geen mooi bekerverhaal schrijven. In de Europe Play-offs waren ze de duidelijke favoriet, maar uiteindelijk hadden ze op de laatste speeldag nog flink wat hulp van Charleroi nodig om de eerste plaats, en een barragewedstrijd tegen KAA Gent voor Europees voetbal, te behalen.

“Als je het seizoen van Genk in zijn geheel bekijkt, dan vallen er twee simpele dingen op. De keepers incasseerden te veel goals en de spitsen maakten er te weinig", analyseerde Jacky Mathijssen bij Het Belang van Limburg.

"Dan wordt het moeilijk om je seizoensdoelen te realiseren", gaat hij verder. "De verwachtingen lagen hoog bij de start van het seizoen, maar onderweg is er te veel misgelopen. Dan is dit een goed moment om aan introspectie te doen."

Efficiëntie was inderdaad een belangrijk woord in de Cegeka Arena dit seizoen. Vaak domineerde Genk wel in balbezit, maar deed het er gewoon te weinig mee. Verder liep in het beide strafschopgebieden te vaak mis wanneer het er echt toe deed.

Genk heeft volgens Mathijssen nood aan onbetwiste spits

"Met Lucca Brughmans hebben ze een jonge keeper waarop ze verder kunnen bouwen", zegt Mathijssen. De doelman behaalde in zijn laatste wedstrijden maar liefst vier clean sheets op rij. "Dus kunnen ze al hun middelen en expertise gebruiken voor dat andere aandachtspunt: de spits."





"Als ik in hun plaats was, zou ik nu proberen een echte topspits aan te trekken en één van die andere twee jongens (Mirisola en Bibout, n.v.d.r.) uitlenen. Ze hebben allebei potentieel, maar dit Genk heeft nood aan een onbetwiste nummer één in de spits", besluit Mathijssen. "Veel tijd om die te vinden is er niet. Stel je voor dat ze toch nog Europees voetbal halen, dan moet je ploeg tegen midden juli al klaar zijn. Gelukkig heeft men in Genk genoeg knowhow in huis om dat klaar te spelen."