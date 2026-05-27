Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Brandon Morren, voetbaljournalist
Lommel SK houdt ook in 1A vast aan Ralf Seuntjens. De 37-jarige spits verlengt zijn contract na een topseizoen waarin hij uitgroeide tot onverwachte goalgetter.

Lommel SK promoveerde onlangs naar de Jupiler Pro League. De Limburgse club won de Promotion Play-offs en haalde het nadien van FCV Dender in de barragewedstrijden. Enkele dagen nadien, op woensdag, maakte de club nog extra goed nieuws bekend. De fans zullen het graag horen.

Lommel houdt zijn topschutter aan boord na promotie

Zo zal aanvaller Ralf Seuntjes ook volgend seizoen actief zijn bij Lommel. "Lommel SK en Ralf Seuntjens hebben een akkoord bereikt over de verlenging van het aflopende contract van de topschutter", klinkt het in een persbericht van de nieuwe eersteklasser.

"De 37-jarige Nederlander maakte dit seizoen grote indruk in het Soevereinstadion en zal ook komend seizoen in 1A bij LSK te bewonderen zijn", gaat de club verder. Zijn contract wordt voorlopig met één seizoen verlengd.

Seuntjes kwam afgelopen zomer over van De Graafschap. Al snel werd duidelijk dat de spits nog veel waarde met zich meebracht. In 38 wedstrijden kon hij maar liefst 20 doelpunten maken, waarvan 18 in de Challenger Pro League. Hij gaf ook 10 assists. Enkel Lennart Mertens deed beter in het topschuttersklassement door 20 keer raak te treffen in het reguliere seizoen. Met die ervaring kan Seuntjens voor Lommel ook naast het veld belangrijk worden in de strijd om het behoud.

Van mentor naar eerste spits bij promovendus

De Nederlander reageerde ook zelf al kort op het nieuws. "Ik ben erg blij dat ik komend seizoen in Lommel blijf. De club en de supporters hebben mij een warm welkom gegeven en mij vanaf dag één thuis laten voelen. Dat is iets wat ik persoonlijk enorm waardeer."

"Ik kwam als mentor en eindig het seizoen als topschutter, dat had ik zelf ook niet verwacht. Op mijn leeftijd wil ik nog zoveel mogelijk plezier uit mijn carrière halen en dat plezier heb ik hier bij Lommel. Ik kijk ernaar uit om ook komend seizoen er weer vol tegenaan te gaan met deze mooie club, op het allerhoogste niveau", besluit hij.

Dat is voor Lommel geen detail. In 1A zal de promovendus niet alleen kwaliteit, maar ook ervaring en leiderschap nodig hebben. Seuntjens combineert die zaken met rendement, waardoor zijn verlenging logisch aanvoelt. Voor de club is het bovendien een duidelijk signaal dat men niet zomaar wil overleven, maar competitief wil zijn op het hoogste niveau.

Sportief Directeur Jeffrey van As gaf ook uitleg bij de keuze om Seuntjes langer aan de club te binden. "Ralf werd afgelopen zomer binnengehaald als mentor en stormram. Maar hij heeft zich in de basis geknokt en is uiteindelijk onze eerste spits geworden, met 20 doelpunten tot gevolg."

"Het geeft aan hoe Ralf als persoon is: hard werken, positief naar de toekomst kijken en iedere dag beter willen worden. Daar staan we als club ook voor en dus was het voor ons geen discussie om zijn contract te verlengen. Ook in 1A gaat Ralf van meerwaarde zijn", besluit van As.

