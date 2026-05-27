"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4349

Jérémy Taravel beleefde een seizoen vol verrassingen bij Anderlecht. Op zijn sociale media maakte hij de balans op.

In één jaar bij Anderlecht heeft Jérémy Taravel misschien geleerd wat een coach normaal in vijf jaar leert. In tien maanden tijd kreeg de Fransman een samenvatting van alles wat een proftrainer kan meemaken, in goede én slechte zin.

Van zijn komst als assistent, in de schaduw van Besnik Hasi, Edward Still en Lucas Biglia, tot zijn verrassende aanstelling als T1, voor het eerst in zijn carrière. Van de euforie na de al even verrassende demonstratie op Antwerp in zijn eerste wedstrijd tot de kritiek op zijn management na enkele tikken aan het einde van het seizoen.

Jérémy Taravel neemt afstand

“Dit jaar was niet makkelijk. Het werd gekenmerkt door uitdagingen, twijfels en moeilijke momenten, maar ook door waardevolle lessen. Bij een club als RSC Anderlecht zijn de verwachtingen enorm, en terecht. Deze club heeft een geschiedenis, een identiteit en een niveau van excellentie dat van iedereen vraagt om dag na dag het beste van zichzelf te geven”, schrijft hij als eerste balans op Instagram.

“Moeilijke seizoenen mogen ons nooit doen vergeten wat het belangrijkste is: vooruit blijven gaan, samenblijven en werken met nederigheid, karakter en ambitie. Niets wordt van de ene dag op de andere opgebouwd. Maar met werk, discipline en de juiste mentaliteit zal deze club opnieuw de status en grandeur bereiken die ze verdient”, vervolgt hij.

Taravel sluit af met een woord van dank aan de supporters. “Zelfs in moeilijke momenten zijn jullie passie, aanwezigheid en trouw nooit verzwakt. Een club als Anderlecht kan alleen vooruit met de steun van zijn supporters. Bedankt aan iedereen die in de ploeg is blijven geloven, haar is blijven steunen en aanmoedigen gedurende dit seizoen. Het werk gaat voort.”

Nog vóór de hervatting ligt het werk vooral bij de directie. Zal Antoine Sibierski Taravel bevestigen als hoofdtrainer? Zal hij hem vragen om in een andere rol te blijven? De zomer zal op Neerpede nog heel wat vragen met zich meebrengen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

16:30
Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

16:15
Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

16:00
2
Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels Reactie

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

15:15
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
9
Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

14:40
1
Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

14:30
5
OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

13:41
3
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
1
Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

13:15
Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

11:30
Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

09:55
33
Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

12:00
6
Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

11:30
Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

11:40
Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden Analyse

Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

07:00
5
Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

10:30
Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

10:15
"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

09:35
3
Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

07:21
13
Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

09:15
Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

09:05
1
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

08:15
Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

08:20
1
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

06:28
Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

07:40
15
Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

07:20
Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

21:00
'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

21:40
7
Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
1
'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

22:30
1
Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

22:02
Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

20:40
3
OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

21:21
Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

de zwerte maan de zwerte maan over OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat Blackadder Blackadder over Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB gert77 gert77 over Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Stigo12 Stigo12 over Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst TIGERMANIA TIGERMANIA over Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over 'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht' Joe Joe over Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf Swakken Swakken over OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie franchi franchi over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved