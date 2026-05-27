"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Jérémy Taravel beleefde een seizoen vol verrassingen bij Anderlecht. Op zijn sociale media maakte hij de balans op.

In één jaar bij Anderlecht heeft Jérémy Taravel misschien geleerd wat een coach normaal in vijf jaar leert. In tien maanden tijd kreeg de Fransman een samenvatting van alles wat een proftrainer kan meemaken, in goede én slechte zin.

Van zijn komst als assistent, in de schaduw van Besnik Hasi, Edward Still en Lucas Biglia, tot zijn verrassende aanstelling als T1, voor het eerst in zijn carrière. Van de euforie na de al even verrassende demonstratie op Antwerp in zijn eerste wedstrijd tot de kritiek op zijn management na enkele tikken aan het einde van het seizoen.

Jérémy Taravel neemt afstand

“Dit jaar was niet makkelijk. Het werd gekenmerkt door uitdagingen, twijfels en moeilijke momenten, maar ook door waardevolle lessen. Bij een club als RSC Anderlecht zijn de verwachtingen enorm, en terecht. Deze club heeft een geschiedenis, een identiteit en een niveau van excellentie dat van iedereen vraagt om dag na dag het beste van zichzelf te geven”, schrijft hij als eerste balans op Instagram.

“Moeilijke seizoenen mogen ons nooit doen vergeten wat het belangrijkste is: vooruit blijven gaan, samenblijven en werken met nederigheid, karakter en ambitie. Niets wordt van de ene dag op de andere opgebouwd. Maar met werk, discipline en de juiste mentaliteit zal deze club opnieuw de status en grandeur bereiken die ze verdient”, vervolgt hij.

Taravel sluit af met een woord van dank aan de supporters. “Zelfs in moeilijke momenten zijn jullie passie, aanwezigheid en trouw nooit verzwakt. Een club als Anderlecht kan alleen vooruit met de steun van zijn supporters. Bedankt aan iedereen die in de ploeg is blijven geloven, haar is blijven steunen en aanmoedigen gedurende dit seizoen. Het werk gaat voort.”





Nog vóór de hervatting ligt het werk vooral bij de directie. Zal Antoine Sibierski Taravel bevestigen als hoofdtrainer? Zal hij hem vragen om in een andere rol te blijven? De zomer zal op Neerpede nog heel wat vragen met zich meebrengen.