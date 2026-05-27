Brandon Morren
Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB
Amper nadat zijn spelerscarrière is afgelopen, is Simon Mignolet al volop bezig met de volgende stap. Hij vertelt meer over zijn toekomstige functie bij de voetbalbond.

Beetje bij beetje hangt de gouden generatie de schoenen aan de haak en kiest ze voor een nieuwe rol. Dat levert interessante keuzes op: na alles wat ze op het veld hebben betekend, willen sommigen ook naast het veld hun steentje bijdragen aan het Belgische voetbal.

Waar de ene na zijn carrière trainer wordt, kiezen anderen voor een minder zichtbare functie. Net als Jan Vertonghen zal Simon Mignolet voortaan in dienst staan van de voetbalbond. Maar wat wordt zijn exacte rol? De Limburger lichtte dat toe bij Het Laatste Nieuws.

Een win-winsamenwerking

"Ik wil niet té veel voor mijn beurt spreken, maar de bedoeling is dat ik er Vincent Mannaert op sportief vlak zal ondersteunen", begint Mignolet. Als je wat dieper graaft, blijkt dat om een vrij breed takenpakket te gaan. "Ik word betrokken bij alles op technisch en tactisch vlak wat de Rode Duivels, de Jonge Duivels en de Red Flames betreft."

"Ik zal ook mijn rol spelen in het uitrollen van een visie en beleidsplan voor het Belgisch voetbal met het oog op verdere professionalisering in de toekomst. En ook zal ik nauwer in contact komen met de andere noemers in het voetbal: finance, legal, business,… Op die vlakken moet ik mijn strepen nog verdienen", gaat hij verder.

Extra aanspreekpunt voor de groep?

In tegenstelling tot Jan Vertonghen reist Simon Mignolet wel naar het WK. Ter plaatse zou hij enkele trainingen van de staf van Rudi Garcia kunnen bijwonen. "In juni ga ik samen met mijn vrouw vijf dagen naar Los Angeles, waar we de match tegen Iran zullen zien. In die dagen staat er ‘vanalles’ op de agenda."

De voormalige doelman van de Rode Duivels weet als geen ander wat er door het hoofd van een speler binnen een groep kan gaan. "Ik heb in mijn carrière de mooie, maar ook de lelijke kanten meegemaakt. Ik kan me in veel situaties inleven en aanvoelen wat ze met zich meebrengen. Dat is een beetje de basis van wat Vincent Mannaert wil dat ik kom doen."

