"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

Brandon Morren, voetbaljournalist
Mehdi Bayat reageert zwaar aangeslagen op de chaos na Standard-Charleroi. De Charleroi-bestuurder waarschuwt dat het Belgische voetbal dringend opnieuw controle moet krijgen.

Afgelopen weekend was er heel wat te doen om Standard-Charleroi. Na de wedstrijd liep het volledig uit de hand nadat een Standard-fan het veld betrad om een vlag te stelen van de Charleroi-spelers. Nadien was er complete chaos. Het werd een zwarte dag voor het Waalse voetbal en met uitbreiding het Belgische voetbal.

Bayat trekt aan alarmbel na chaos op Sclessin

Voorlopig kwamen er nog niet veel reacties vanuit de clubs, maar nu heeft Mehdi Bayat toch gesproken over de gebeurtenissen. De gedelegeerde bestuurder van Charleroi trekt duidelijk aan de alarmbel. Hij wil nooit nog zulke taferelen meemaken.

"Ik heb met grote ongerustheid gekeken naar wat er zondag is gebeurd, voor het eerst in 23 jaar Belgisch voetbal. Dit gaat niet over één schuldige aanduiden. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid", opende hij bij La Dernière Heure. "Er is in het voetbal een gevoel van straffeloosheid ontstaan, in België maar ook elders in Europa."

Charleroi-bestuurder waarschuwt voor gevaarlijke evolutie

"Wat ik op Sclessin heb gezien, deed pijn en baart me vooral zorgen. We moeten de controle terugwinnen, want die zijn we kwijt bij de organisatie van wedstrijden. Als supporters zomaar het veld op kunnen en agressieve gebaren maken naar spelers, is er een grens overschreden. Vroeger bestond er binnen de ultra-scene nog een vorm van respect. Dat bleef onder elkaar. Nu is dat verdwenen, en dat is gevaarlijk."

Wat we de voorbije jaren al enkele keren zagen, en zondag opnieuw, is dat pyrotechnisch materiaal niet meer gebruikt wordt voor een mooie show, maar om te mikken op supporters van de tegenstander. Dat baart Bayat bijzonder veel zorgen. "Ik ben niet tegen pyroshows, zolang ze goed omkaderd worden. Rookbommen volledig proberen uit te bannen is vechten tegen de bierkaai, dus je moet het reguleren."

"Maar wat we nu zagen, waren rookbommen die als wapens werden gebruikt en van bovenaan de tribune werden gegooid. Dat brengt mensen fysiek in gevaar en kan zelfs crimineel zijn. Stel dat iemand zo’n rookbom op het hoofd krijgt? Die persoon kan sterven", gaat Bayat duidelijk verder.

Bayat vreest ooit een veel zwaarder incident

Bayat trekt de discussie daarom breder dan alleen de incidenten op Sclessin. Volgens hem moet het Belgische voetbal dit moment aangrijpen om opnieuw controle te krijgen, voor het ooit écht fout loopt. "We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen, in het belang van het Belgische voetbal."

"Als we de controle niet terugnemen, komt er ooit een ernstig incident dat niemand wil meemaken. Ik wil geen pijnlijke herinneringen oprakelen, maar België heeft met het Heizeldrama al een catastrofe gekend. Als paniek uitbreekt, kan het verschrikkelijk aflopen. Als bestuurder wil ik dat nooit meemaken", besluit hij.

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

