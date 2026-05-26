20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: Racing Mechelen
Bij RC Mechelen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen al volop gestart. Met de komst van coach Gino Pauwels wil Racing opnieuw sportief groeien én de band met de supporters versterken.

Nieuwe wind onder Gino Pauwels

Hoewel het seizoen nog maar net afgelopen is, verzamelden spelers en staf van RC Mechelen al opnieuw in het Oscar Vankesbeeckstadion voor een eerste bijeenkomst richting volgend seizoen. De komst van ervaren trainer Gino Pauwels zorgt duidelijk voor nieuwe energie binnen de club.

Coach Pauwels benadrukt dat hij niet alleen sportief, maar ook organisatorisch wil bijdragen aan de heropbouw van Racing. “Ik merk aan alle bijeenkomsten en vergaderingen met het ganse bestuur dat iedereen vooruit wil met Racing”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen. Volgens de nieuwe coach is de bereidheid binnen de club groot om samen aan een ambitieus project te bouwen.

Wetenschappelijke aanpak van voorbereiding

De eerste samenkomst was geen klassieke training. De spelersgroep werkte een loopparcours af waarbij onder meer hartslag en lactaatwaarden werden gemeten. Op basis van die gegevens krijgt elke speler een individueel programma mee voor de komende weken. Die aanpak gebeurt in samenwerking met Athlete ID, het bedrijf van voormalig profvoetballer Maxim Nys.

Volgens Pauwels vormt deze eerste test een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. “De bijeenkomst van woensdag is erg nuttig voor het verdere voorbereidende schema dat we gaan volgen”, legt hij uit. Begin juni start het echte loopschema van zes weken, waarna midden juli de groep opnieuw samenkomt voor de eerste volwaardige trainingen. Meteen daarna trekt Racing op stage.

Supporters opnieuw dichter bij de club

Naast de sportieve werking wil Pauwels vooral ook opnieuw leven in de club brengen. Hij vindt dat de band tussen ploeg en supporters de voorbije jaren verzwakt is en wil daar verandering in brengen. Daarbij verwijst hij naar andere clubs in de reeks die op commercieel vlak sterk presteren.

“Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede om de twee weken een recette heeft van om en bij de 20.000 euro, dan kan dat ook voor Racing Mechelen een belangrijke bron van inkomsten zijn”, zegt Pauwels. Daarom wil hij spelers verplichten om na wedstrijden aanwezig te zijn in de kantine, zodat supporters zich opnieuw veel meer dan vroeger verbonden voelen met de club.

De trainer vindt wederzijds respect daarbij essentieel. “Het kan niet dat een speler of een coach wordt afgebroken na een of twee slechte wedstrijden”, klinkt het duidelijk. Pauwels wil een omgeving creëren waarin spelers vertrouwen krijgen en supporters betrokken blijven, ook wanneer de resultaten even tegenvallen.

Ambities met beide voeten op de grond

Ondanks het enthousiasme blijft men bij Racing voorzichtig over de sportieve verwachtingen voor volgend seizoen. Pauwels beseft dat ook andere ploegen zich versterken en wil voorlopig geen grote uitspraken doen over promotie of titelambities.

Toch is de ambitie duidelijk voelbaar binnen de club. Racing Mechelen wil bouwen aan een hechte groep waarin inzet, samenhorigheid en supportersbeleving centraal staan. De zoektocht naar een sterke spits loopt ondertussen verder, terwijl de eerste bouwstenen voor een vernieuwd Racing stilaan worden gelegd.

2e amateurliga B

 Speeldag 30
Berg en Dal Berg en Dal 1-2 Hades Hades
RC Mechelen RC Mechelen 1-0 Rupel Boom Rupel Boom
Wellen Wellen 1-1 Sint-Truiden Sint-Truiden
Antwerp Antwerp 2-1 Cappellen Cappellen
Sportief Rotselaar Sportief Rotselaar 2-2 Termien Termien
Nijlen Nijlen 1-3 SK Londerzeel SK Londerzeel
KSK Tongeren KSK Tongeren 0-1 Berchem Sport Berchem Sport
KSK Heist KSK Heist 3-0 Bocholter VV Bocholter VV

