KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch
Foto: Voetbalkrant.com

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

KWSC Lauwe haalt opnieuw een Belgische eersteklasser naar het Stadion Jan Verhoeve. Op 20 juni ontvangt de club KV Kortrijk voor een aantrekkelijke oefenwedstrijd die opnieuw heel wat volk naar Lauwe moet lokken.

Opnieuw een eersteklasser in Lauwe

KWSC Lauwe blijft bouwen aan zijn traditie om grote Belgische clubs naar het eigen stadion te halen. Nadat KV Kortrijk vorig jaar al op bezoek kwam en RSC Anderlecht in 2025 de feestgast was tijdens het honderdjarig bestaan van de club, staat nu opnieuw een duel tegen de Kerels op het programma. Op 20 juni om 16 uur kruisen beide ploegen de degens in het Stadion Jan Verhoeve.

Voorzitter Jan Verhoeve is trots dat zijn club opnieuw zo’n affiche kan presenteren. “We willen er een jaarlijkse traditie van maken”, vertelt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Volgens hem zijn zulke wedstrijden ideaal om de club extra uitstraling te geven vlak voor de start van het nieuwe seizoen.

Moeilijke zoektocht naar topclubs

Toch is het volgens Verhoeve allesbehalve eenvoudig om eersteklassers te overtuigen. “Het is natuurlijk niet simpel om een eersteklasseploeg vast te krijgen”, geeft hij toe. Dat Anderlecht vorig jaar naar Lauwe afzakte, had veel te maken met het eeuwfeest van de club.

De voorzitter droomt ondertussen al van nog grotere affiches. Wanneer gevraagd wordt naar zijn ultieme tegenstander, komt het antwoord meteen: “Mijn droomtegenstander? Club Brugge!” Er waren zelfs al contacten met blauw-zwart, al lijkt een duel voorlopig nog toekomstmuziek. “Daaruit bleek dat het voorlopig een droom blijft, maar zeg nooit, nooit.”

Resultaat is van ondergeschikt belang

Twee jaar geleden verloor KWSC Lauwe met zware 0-5-cijfers van KV Kortrijk, maar dat houdt niemand binnen de club bezig. Voorzitter Verhoeve benadrukt dat het sportieve resultaat niet de hoofdzaak is. “De bedoeling is om onze supporters een aantrekkelijke affiche voor te schotelen en een leuke sfeer te creëren.”

Ook naast het veld wil de club opnieuw uitpakken. Net als vorig jaar worden er zo’n 2.000 supporters verwacht. Daarmee bevestigt KWSC Lauwe zijn ambitie om van deze galawedstrijden een vaste afspraak op de voetbalzomerkalender te maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
3e amateurliga A
3e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WS Lauwe
KV Kortrijk

Meer nieuws

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
1
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
7
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
4
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
4
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
3
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
1
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
4
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
4
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Wesl Wesl over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van bompi55 bompi55 over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? Essevee for ever Essevee for ever over Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim wilmabar123 wilmabar123 over Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen" Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Boskofabbe Boskofabbe over Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ... André Coenen André Coenen over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Goro Goro over Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk Demogorgon Demogorgon over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved