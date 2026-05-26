KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe haalt opnieuw een Belgische eersteklasser naar het Stadion Jan Verhoeve. Op 20 juni ontvangt de club KV Kortrijk voor een aantrekkelijke oefenwedstrijd die opnieuw heel wat volk naar Lauwe moet lokken.

Opnieuw een eersteklasser in Lauwe

KWSC Lauwe blijft bouwen aan zijn traditie om grote Belgische clubs naar het eigen stadion te halen. Nadat KV Kortrijk vorig jaar al op bezoek kwam en RSC Anderlecht in 2025 de feestgast was tijdens het honderdjarig bestaan van de club, staat nu opnieuw een duel tegen de Kerels op het programma. Op 20 juni om 16 uur kruisen beide ploegen de degens in het Stadion Jan Verhoeve.

Voorzitter Jan Verhoeve is trots dat zijn club opnieuw zo’n affiche kan presenteren. “We willen er een jaarlijkse traditie van maken”, vertelt hij aan Krant van West-Vlaanderen. Volgens hem zijn zulke wedstrijden ideaal om de club extra uitstraling te geven vlak voor de start van het nieuwe seizoen.

Moeilijke zoektocht naar topclubs

Toch is het volgens Verhoeve allesbehalve eenvoudig om eersteklassers te overtuigen. “Het is natuurlijk niet simpel om een eersteklasseploeg vast te krijgen”, geeft hij toe. Dat Anderlecht vorig jaar naar Lauwe afzakte, had veel te maken met het eeuwfeest van de club.

De voorzitter droomt ondertussen al van nog grotere affiches. Wanneer gevraagd wordt naar zijn ultieme tegenstander, komt het antwoord meteen: “Mijn droomtegenstander? Club Brugge!” Er waren zelfs al contacten met blauw-zwart, al lijkt een duel voorlopig nog toekomstmuziek. “Daaruit bleek dat het voorlopig een droom blijft, maar zeg nooit, nooit.”

Resultaat is van ondergeschikt belang

Twee jaar geleden verloor KWSC Lauwe met zware 0-5-cijfers van KV Kortrijk, maar dat houdt niemand binnen de club bezig. Voorzitter Verhoeve benadrukt dat het sportieve resultaat niet de hoofdzaak is. “De bedoeling is om onze supporters een aantrekkelijke affiche voor te schotelen en een leuke sfeer te creëren.”





Ook naast het veld wil de club opnieuw uitpakken. Net als vorig jaar worden er zo’n 2.000 supporters verwacht. Daarmee bevestigt KWSC Lauwe zijn ambitie om van deze galawedstrijden een vaste afspraak op de voetbalzomerkalender te maken.