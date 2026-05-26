Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen
Union SG maakt zich op voor opnieuw een bijzonder drukke transferzomer. Na een seizoen waarin de Brusselaars opnieuw bevestigden aan de top van het Belgische voetbal, groeit ook de interesse in verschillende sterkhouders.

CEO Philippe Bormans blijft kalm, maar beseft dat er de komende weken veel beweging op til staat. “Er is vraag naar veel spelers, maar we zijn daar niet bang voor”, liet Bormans verstaan in HLN. “Elk jaar is er veel beweging en de voorbije seizoenen hebben we bewezen daarmee te kunnen omgaan.”

Khalaili en Zorgane

Toch oogt de lijst met mogelijke vertrekkers opnieuw indrukwekkend. Een van de meest gegeerde namen is zonder twijfel Anan Khalaili. De Israëli zette sinds zijn komst naar het Dudenpark grote stappen vooruit en lijkt Union stilaan ontgroeid. Zowel uit de Premier League als vanuit Italië, waar Napoli belangstelling toont, is er concrete interesse. Union mikt naar verluidt op een transfersom van meer dan 25 miljoen euro, wat van Khalaili een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis zou kunnen maken.

Ook Adem Zorgane staat op de radar van buitenlandse clubs. De Algerijn kende een sterk eerste seizoen bij Union, met vooral in de beginmaanden en tijdens de Champions League-campagne opvallende prestaties. Met zijn 26 jaar lijkt het bovendien een logisch moment voor een volgende stap. Zorgane stak zijn ambities eerder niet onder stoelen of banken.

“Union is een fantastische club en een mooie springplank”, zei hij eerder. “Maar ik denk niet dat ik hier nog drie of vier jaar zal spelen.” Zijn droom? Ooit uitkomen in La Liga.

Mac Allister en Burgess

Ook rond Kevin Mac Allister blijft belangstelling bestaan. De Argentijn maakte indruk in het hart van de defensie en werd eerder al gelinkt aan buitenlandse clubs. Er leefde bovendien hoop op een selectie voor Argentinië richting het WK, wat zijn marktwaarde nog verder had kunnen opdrijven. Ondertussen is die selectie echter bekendgemaakt en Mac Allister zit daar niet bij. Dat verandert niets aan de interesse, maar neemt wel een mogelijke extra hefboom weg in een transferdossier.

Bij Promise David is de situatie minder duidelijk. De Canadese spits revalideert nog altijd van een hardnekkige heupblessure en kwam sinds februari niet meer in actie. Zijn fysieke problemen temperden voorlopig buitenlandse belangstelling, waardoor een langer verblijf in Brussel niet uitgesloten lijkt.

Daarnaast volgen scouts ook Kevin Rodriguez, Kjell Scherpen en Ross Sykes nauwgezet. Zeker Rodriguez kan extra aandacht trekken als hij zich internationaal in de kijker speelt.

Een apart dossier blijft dat van Christian Burgess. De 34-jarige Engelsman groeide uit tot cultfiguur en publiekslieveling, maar zijn contract loopt af. Burgess wil graag blijven en voelt zich thuis bij Union en in Brussel, al blijft een definitieve beslissing voorlopig uit.

